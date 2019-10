Prekvapivé rozhodnutie rodiny naznačuje mnoho: Ivana s dcérami sa na Bertramku tak skoro nevrátia?!

Sviečky a ďalšie predmety, ktoré ľudia nosia pred vilu zosnulého speváka Karla Gotta na Bertramke, sa v pondelok odpratávať nebudú.

Termín upratovania bol na želanie rodiny odložený, zatiaľ nie je známe na kedy. ČTK to povedali hovorcovia Pražských služieb Radim Mana a Technickej správy komunikácií Barbora Lišková. Ľudia začali chodiť spontánne k vile 2. októbra, kedy bolo oznámené úmrtie speváka. Miesto zaplavili sviečkami, kvetinami, odkazmi, fotografiami, plyšovými hračkami, balónikmi a ďalšími predmetmi.

"Na želanie rodiny sa termín upratovania pietneho miesta Nad Bertramkou posúva, presný termín zatiaľ nie je známy. Všetko rieši hlavné mesto Praha priamo s rodinou," napísala hovorkyňa TSK Lišková.

K vile v ulici Nad Bertramkou, kde Gottova rodina žila, prichádzali jeho fanúšikovia denne od oznámenia smutnej správy. Miesto sa postupne zaplnilo predmetmi, ktoré celkom pokryli ulicu aj pred susednou vilou. Prichádzali ľudia každého veku. Na znamenie úcty zapálili sviecu či zanechali odkaz. Na mieste väčšinou chvíľu mlčky stáli, niektorí plakali alebo mali slzy v očiach.

Rozhodnutie rodiny naznačuje, že sa vdova Ivana s dcérami Charlotte Ellou a Nelly Sofiou tak skoro do domu, kde žili so zosnulým Gottom, nevrátia. Bez odpratania sviečok a kvetov je totiž nemožné sa k vchodu do vily dostať. Veľké problémy kvôli tomu majú aj susedia. Gottová s dcérami opustila vilu ešte pred oznámením maestrovej smrti.

Kvôli veľkému záujmu o uctenie umelcovej pamiatky zriadilo hlavné mesto spoločne s mestskou časťou Praha 5 ďalšie pietne miesto tiež v Kinského záhrade. Ľudia tam prichádzajú od piatku. Na mieste sa zároveň zhromaždili kvety, ktoré Gottovi priaznivci priniesli v piatok na Žofín. Pietne miesta ale vznikli aj v ďalších mestách Česka, napríklad v Brne, Karlových Varoch alebo Sokolove.

Gott podľahol ťažkej chorobe 1. októbra pred polnocou. Liečil sa na akútnu leukémiu. Verejnosť sa s ním mohla naposledy rozlúčiť v piatok 11. októbra na Žofíne, kam dorazilo zhruba 49 000 ľudí. V sobotu sa konala zádušná omša vo svätovítskej katedrále, kam sa prišli s legendou populárnej hudby rozlúčiť príbuzní, priatelia, spolupracovníci, politici, speváci, herci, športovci a ďalší pozvaní hostia. Sobota bola zároveň dňom štátneho smútku.