Britskí ochranári na pobreží Severného mora zachránili už päťdesiateho tuleňa, ktorému sa na krku zachytili odpadky a spôsobili mu zranenia.

Informuje o tom BBC. Samca tuleňa sivého (Halichoerus grypus), ktorý dostal meno Scylla, našli s hlbokou hnisavou ranou na krku, ktorú mu spôsobila vyhodená rybárska sieť. Centrum Kráľovskej spoločnosti pre prevenciu krutosti na zvieratách (RSPCA) v Norfolku sa v tejto súvislosti vyjadrilo, že rok 2019 by sa tak "pre všetky nesprávne dôvody" mohol stať rekordným.

Tá obrovská masa siete ich zaťažuje, čo im komplikuje plávanie a postupne sa im začne zarezávať do krku. Zranenia sú príšerné, niekedy niekoľko palcov hlboké., jeho utrpenie pokračuje a on pomaly umiera od hlavu. Je to príšerné," opísala manažérka centra Alison Charles.

Keď Scyllu našli vážil len štvrtinu z 300 kilogramov, ktoré by normálne vážil tuleň v jeho veku. Zachránili ho 3. októbra na pláži Horsey v Norfolku a podľa RSPCA bude pravdepodobne potrebovať niekoľko mesiacov na zotavenie.

podľa kusov odpadu, najmä plastov, zachytených na krku, ktorého RSPCA East Winch Wildlife Centre zachránilo od roku 2008. V roku 2019 ich už bolo osem.