Prahu zaliali slzy: Najsilnejšie momenty poslednej rozlúčky a pohrebu Karla Gotta († 80)

V piatok sa s maestrom Karlom Gottom lúčila verejnosť, v sobotu pozvaní v katedrále sv. Víta.

Plakali desaťtisíce fanúšikov

Priaznivci Gotta čakali pred bránami Žofína celú noc. Vyzbrojení teplým čajom, kávou či jedlom prečkali zimu, len kvôli 10-sekundovej chvíli, keď sa mohli svojmu idolu naposledy ukloniť.

Verejná rozlúčka na Žofíne

Otvoriť galériu Sálu, kde prebiehal smútočný obrad, zaplavili kytice kvetov. Zdroj: gt Počas piatku sa konala na Slovanskom ostrove v Paláci Žofín verejná rozlúčka na ktorej sa očakávali desaťtisíce ľudí. Žofínom, kde bola umiestnená truhla s pozostatkami, sa celý deň ozývali pesničky slávneho speváka.

Lekár, ktorý videl Gotta odchádzať Otvoriť galériu Lekár Mark Trněný Zdroj: fab Mark Trněný, Karlov lekár, stál po jeho boku takmer päť rokov. Bol to on, kto spevákovi oznámil hrozivú správu o akútnej leukémii. Počas omše mu venoval pár slov a priznal, že mu v jeho posledných dňoch čítal z Biblie a spevák odišiel nakoniec zmierený so svojím osudom.

„Vážený maestro, milý Karel, v posledných štyroch rokoch nám bolo dané sa o vás starať. Prišla séria situácií, ktoré sa zdali beznádejné, ale ktoré ste vy prekonali. Človek však nemá život vo svojich rukách. V posledných týždňoch a dňoch ste ma prosili, aby som vám čítal z biblie, najmä žalmy,“ priznal lekár, ktorý robil Gottovi spoločnosť v jeho posledné dni života.

Bohdalovej dojemná reč Otvoriť galériu Príhovor Bohdalovej. Zdroj: anc Herečka Jiřina Bohdalová bola Gottovou dôverníčkou a kamarátkou celý život. Jeho odchod bol pre ňu obrovskou ranou. V Katedrále sv. Víta sa postavila pred tisíce hostí a s roztraseným hlasom poslala Karlovi to najkrajšie vyznanie do neba.

Poľský kňaz dohováral Bohu Otvoriť galériu Poľský kňaz Zdroj: fab Karlov osobný priateľ, kňaz Zbigniew Czendlik mal na Boha prosbu. „Verím, že náš zomrelý a milovaný Karel je už teraz s tebou v tvojom nebeskom domove. Viem, že nie si žiadny sklerotik, a že nám ľuďom dopraješ len to najlepšie. Nehnevaj sa na mňa, Pane, ale s pokorou by som si dovolil ti pripomenúť, že táto návšteva, ktorú si si k sebe pozval na večnú hostinu, je mimoriadna. Karel je výnimočný hudobník a spevák, milujúci láskavý humor. Preto ťa prosím, dopraj mu aj naďalej sa realizovať. Vyber mu tú najlepšiu kapelu, aby mohol zástupy tvojich anjielov obveselovať svojím božským hlasom. A i tebe, Bože, jeho koncert doporučujem. Ale hlavne ťa prosím, aby sa mal u teba dobre, nech sa cíti skvelo, nech si spoločne s tebou osladí kávu o trochu víc, skrátka, nech je mu v tvojom náručí božsky. Nášho Karla si povolal do nezhasínajúceho svetla, my sme zostali v tme. Rovnako ako v prípade tvojho syna Ježiša, keď odchádzal, tak aj nám nastala tma po celej zemi a slnko sa akoby zatmelo. A preto ťa prosím, aby na naše cesty občas svietia hviezdy. Predsa, ako viem od Karla: si dobrák a altruista. O to ťa prosím skrze Krista, nášho pána. Amen.“

Karel si spieval na odchod z katedrály

Po skončení omše niesla rakvu s Gottovými pozostatkami Hradná stráž bočnou chodbou katedrály. Odchod zo svätostánku bol grandiózny aj vďaka tónom božského Karlovho hlasu v piesni Už z hor zní zvon.