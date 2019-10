Historické lietadlo Lisunov je na Dukle už 46 rokov: Kedysi slúžilo ako cukráreň

Zachraňujú historický skvost. Lietadlo Lisunov II., ktoré je vystavené na Dukle, chátralo a bez opravy hrozilo, že sa celkom rozpadne. Nadšenci zo svidníckeho aeroklubu sa však teraz rozhodli sovietsky stroj zreparovať. Obrovský kolos má pritom za sebou viac než zaujímavú históriu.

Lietadlo, ktoré bolo vyrobené na prepravu nákladu alebo osôb, stojí neďaleko obce Vyšný Komárnik (okr. Svidník) už takmer pol storočia. Teraz ho opravujú nadšenci zo svidníckeho aeroklubu.približuje Emil Sluk z aeroklubu. Spoločne so svojimi kolegami robí úkony priamo na mieste a niektoré jeho časti previezli aj do hangára.

„Teraz opravujem krídelká, aby vyzerali ako pôvodné. Tie, čo boli na lietadle doposiaľ, vyrobili z plechu a rozpadávali sa. My vyrábame nové duralové a tvoríme na nich aj nity, aby vyzeralo presne ako pôvodné,“ opisuje proces opravy. Podľa neho má lietadlo za sebou zaujímavú históriu. „Kedysi stálo na námestí v Žiline a bola v ňom cukráreň. Už 46 rokov je však na Dukle a urobíme všetko pre to, aby tam ešte minimálne raz toľko rokov vydržalo,“ dúfa šikovný majster. Ôsmimi tisíckami na jeho záchranu prispelo ministerstvo kultúry. Či sa lietadlo podarí obnoviť ešte výraznejšie, ukáže čas. „To lietadlo by si zaslúžilo väčšiu pozornosť, lenže, žiaľbohu, robia sa len opravy do výšky financií,“ uzavrel Sluk.

Stroj v číslach

Technické údaje:

Počet členov posádky: 3

Počet pasažierov: 14 -18

Vzletová hmotnosť: 11 700 kg

Max. dolet: 2 200 km

Dĺžka lietadla: 19,65 m

Výška lietadla: 5,15 m

Rozpätie krídel: 28,81 m

Výzbroj lietadla: