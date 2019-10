Premiér Pellegrini vyjadrením prekvapil: Spoločná vláda s Kiskom?

Aká koalícia vznikne po budúcoročných parlamentných voľbách, je zatiaľ vo hviezdach.

Často sa politici vyjadrujú, s kým si koalíciu predstaviť vedia a koho, naopak, zo spolupráce vylučujú. Predseda vlády Peter Pellegrini ( 44) sa síce veľmi stručne, ale predsa len v relácii TV Markíza Na telo vyjadril, že by si vedel predstaviť sedieť v jednej vláde spolu s exprezidentom Andrejom Kiskom (56). Je takáto vláda reálna?

Premiér Peter Pellegrini dostal v relácii Na telo otázky, na ktoré mal jednoznačne odpovedať áno či nie. Jedna z troch otázok sa týkala bývalého prezidenta Andreja Kisku. Premiér mal povedať, či si vie predstaviť, že by s ním sedel v jednej vláde. Pellegrini odpovedal, že áno. Kiska v súčastnosti vedie stranu Za ľudí a už sa opakovane vyjadril, že so Smerom po budúcoročných parlamentných voľbách vládnuť nechce. Kiskova strana získala v poslednom prieskume agentúry Polis 10,3 % a Smer-SD 20,1 %.

Je to reálne

Ján Baránek, politológ

- Myslím si, že keby na to došlo a povolebná situácia by bola taká, že by to bolo nutnosťou, tak by aj strana Za ľudí do takej koalície išla. Určite však za predpokladu, že lídrom Smeru by bol Pellegrini, Fica by asi neakceptovali. Myslím, že so Smerom bude treba rátať a netreba sa extrémne vymedzovať.