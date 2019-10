Charitatívny beh premiérovo v Bratislave: Sagan zatienil aj monacké knieža

Iba v šiestich európskych mestách sa tento rok konalo toto podujatie. K Monte Carlu, Parížu, Nice, Oslu či Aténam sa zaradila premiérovo aj Bratislava - prvá zo stredoeurópskych metropol, ktorá od stredy do nedele hostila medzinárodný charitatívny beh s názvom No Finish Line (Žiadna cieľová čiara).

Sagan dodržal slovo, ktoré dal slovenským organizátorom. Prišiel, odbehol a opäť raz pobláznil davy. Pre dobrú vec, ako povedal už niekoľkokrát, neľutuje voľný čas. To isté platí aj pre Alberta II., účastníka piatich olympiád a člena MOV, ktorý bratislavský okruh na nábreží Dunaja odbehol v mikine so slovenským znakom s Petrom Saganom, Matejom Tóthom, Dominikom Hrbatým, Ľubom Višňovským, Jurajom Minčíkom, Jozefom Lohyňom, atď. Nasadili tempo, s ktorým bol spokojný aj hviezdny Sagan. Ten tvrdí, že keď cyklista behá, tak to bolí. A toto sa vraj dalo.

Bratislava prvá

V roku 2019 sa v Európe koná už 20. ročník behu No Finish Line, ktorý postavila na nohy Monacká obchodná komora, ktorá rozhodla o tom, že stredoeurópska premiéra podujatia bude tento rok v Bratislave. Cieľom tohto unikátneho projektu je podporovať a prispievať k ochrane a rešpektovaniu práv dieťaťa. Peniaze z 36 959 odbehnutých kilometrov v Bratislave dostane Národný ústav detských chorôb na terapeutické ihrisko.