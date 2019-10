Margecany sa cez víkend premenili na obrovskú kuchyňu: Takto si pripravíte svetové špeciality

Pochúťky každého druhu pripravovali pred očami návštevníkov! Margecanské fajnoty aj tento rok prilákali stovky maškrtníkov z celého Slovenska.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Na deviatom ročníku najväčšieho gurmánskeho festivalu v Košickom kraji sa predstavili desiatky kuchárov a kuchárok z okolia, ale i rôznych kútov sveta. Chúťky každého návštevníka uspokojili regionálne kuchyne z Dolného Spiša, Šariša, Horehronia či Abova. Veľkým lákadlom boli aj zahraničné kuchyne – česká, poľská, švédska, rumunská, gruzínska, ukrajinská, maďarská, litovská, ale aj kuchyňa Bosny a Hercegoviny.

Slovenská kuchyňa - bryndzové halušky Otvoriť galériu Jaromír Majer (57), reprezentoval Slovensko tými najlepšími haluškami na svete. Zdroj: Patrik Struk „Je to naše národné jedlo a mali by sa robiť tak, ako nás to naučili naše matky. Všetko závisí od dobrého cesta z polohrubej a hrubej múky, bryndze a zemiakov. Našu bryndzu máme zo Zvolenskej Slatiny, najstaršej bryndziarne na Slovensku,“ prezradil kuchár Jaromír Majer z Banskej Bystrice s tým, že základom dobrých halušiek sú dobré škvarky. „Môj starý otec múdro hovoril, ku každej haluške na tanieri má byť aj jedna škvarka,“ povedal so smiechom.

Česká kuchyňa - skleněnka banických rytířů Otvoriť galériu Skleněnka banických rytířú Zdroj: Patrik Struk Hlavnou prísadou polievky českých rytierov sú zemiaky a cesnak. Olúpané nakrájané zemiaky uvaria v osolenej vode s kmínom. Keď zemiaky zmäknú, vložia varené krúpy a nechajú polievku zovrieť. Následne ju ochutia cesnakom, petržlenovou vňaťou a majoránkou.