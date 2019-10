Trump sťahuje vojakov zo severu Sýrie: Dohnal ho k tomu turecko-kurdský konflikt

Americký minister obrany Mark Esper v nedeľu oznámil, že prezident Donald Trump nariadil všetkým americkým vojakom stiahnuť sa zo severnej časti Sýrie.

Cieľom je vyhnúť sa prebiehajúcemu konfliktu medzi Tureckom a kurdskými bojovníkmi, ktorých USA podporujú. Informovala o tom agentúra AP. Približne 1000 príslušníkov amerických ozbrojených síl prítomných v Sýrii však podľa Espera krajinu úplne neopustí.

Minister obrany povedal, že v noci na nedeľu hovoril s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Témou ich rozhovoru bola turecká invázia do severnej časti Sýrie, ktorá sa začala v stredu a stáva sa čoraz nebezpečnejšou. Trump v tweete uviedol, že rozhodnutie vyhnúť sa intenzívnym bojom pozdĺž tureckej hranice bolo "veľmi múdre".

Esper neuviedol presný počet amerických vojakov, ktorí sever krajiny opustia, no povedal, že väčšina z 1000 príslušníkov sa z oblasti stiahne tak rýchlo, ako to bude možné. Turecko podľa Espera plánuje rozšíriť útoky ďalej smerom na juh, ako pôvodne plánovalo, a na západ. Dodal, že kurdské jednotky sa údajne snažia dosiahnuť dohodu so sýrskou armádou a Ruskom s cieľom uskutočniť protiútok proti Turecku.

Turecké ministerstvo obrany v nedeľu oznámilo, že počas ofenzívy proti kurdským bojovníkom v Sýrii získalo pod kontrolu strategicky významnú diaľnicu. Turecko takisto uviedlo, že sa spolu so spojencami zmocnilo sýrskeho mesta Tal Abjad, ktoré leží na hraniciach, uviedla agentúra AFP.