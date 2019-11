Šéfka Vogue Anna Wintour: Ako sa stala najvplyvnejšou ženou módneho priemyslu?

Zažívame vzrušujúcu dobu. Veci sa menia rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Nové vynálezy, nová nádej, ale aj nové bezpečnostné výz­vy a hrozby...

Svet 21. storočia ovplyvňujú vizionári, politici, finančníci, vedci, umelci i športovci, ktorí posúvajú sv­ojimi činmi ľudstvo vpred. Práve im je venovaný seriál Velikáni našej doby. Jednou z nich je bezpochyby aj šéfredaktorka módneho časopisu Vogue Anna Wintour (69). Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Chladná kráľovná módy! Taká prezývka rokmi prischla šéfredaktorke časopisu Vogue Anne Wintour (69). Nekompromisný manažérsky štýl tejto ženy, ktorá ovplyvňuje módny priemysel po celom svete, sa stal inšpiráciou pre knihu a neskôr úspešný film Diabol nosí Pradu.

Nevrlú šéfku časopisu Mirandu Priestley si zahrala oscarová Meryl Streep (70) a fiktívna postava vraj nebola ďaleko od tej skutočnej. Pravda však je, že možno aj vďaka tvrdej ruke, a to nielen na seba, ale aj na svojich zamestnancov, sa z Vogue stala módna biblia, ktorá už dávno nediktuje iba to, čo sa bude nosiť, ale má dosah dokonca aj na politiku...

Začiatky

Módna ikona sa narodila v novembri v roku 1949 do zámožnej londýnskej rodiny. Otec Charles Wintour, ktorý pracoval ako dlhoročný editor novín London Evening Standard bol Angličan a matka Eleanor Trego Baker Američanka.

Anna už v mladom veku dokazovala, že bude veci riešiť po svojom. Odsudzovala nosenie školských uniforiem a ako správna rebelka sa nakoniec rozhodla, že v 16 rokoch odíde zo školy. Namiesto toho sa začala pohybovať vo víre rušného Londýna, medzi hviezdami ako Beatles či Rolling Stones.

Po prerušení školy začala pracovať ako asistentka editorov pre viaceré londýnske magazíny. To, že mladá a dravá žena má neobyčajný cit pre módu, ako aj fotografiu, sa v brandži roznieslo rýchlo a dievčina s ikonickým účesom začala zbierať jeden kariérny postup za druhým. Z Londýna sa v roku 1975 presunula do New Yorku, kde prevzala funkciu junior módnej editorky v Harper’s Bazaar.

Odtiaľ ju však po deviatich mesiacoch vykopli, lebo jej šéfovi Tonymu Mazzolovi sa nepáčil jej inovatívny prístup k fotografiám. Ďalší džob bola práca editorky v erotickom magazíne Viva, ktorý patril rovnakej spoločnosti, ktorá vydávala aj pornočasopis Penthouse. Tu sa Wintour vyprofilovala ako špičková manažérka a editorka.

Vogue

Začiatkom 80. rokov vzala prácu editorky v módnom magazíne New York, až si ju všimli vo vydavateľstve Condé Nast, ktoré vydáva Vogue. V roku 1985 tak získala svoj prvý šéfredaktorský post, a to v britskom Vogue.

Takmer ihneď po príchode do vlasti vyhodila mnoho zamestnancov a všetkým bolo jasné, že prišla šéfka, ktorá chce mať pod kontrolou úplne všetko. Za to si vyslúžila prezývku Nukleárna Anna. Magazínu vdýchla moderný nádych, aby dokázal udržať krok s úspešnými americkými časopismi a zamerala sa na nezávislé a úspešné čitateľky. „Je tu nový druh ženy. Zaujíma sa o biznis a o peniaze. Už viac nemá čas nakupovať. Chce vedieť, čo, prečo, kde a ako,“ povedala pre britské noviny Evening Standards.

Všetci zamestnanci Vogue si vydýchli, keď Nukleárnu Annu vydavateľstvo Condé Nast povolalo nazad do New Yorku. Práca snov prišla v roku 1988, keď začala šéfovať americkému Vogue! Do časopisu prišla v hodine dvanástej. Magazínu, ktorý bol jednotkou vo svete módnych časopisov a určoval trendy od 60. rokov, začal kradnúť čitateľky nový časopis ELLE. Na znovuzrodenie Vogue jej ponechali úplne voľnú ruku, a to aj po finančnej stránke.

Dnes je isté, že za viac ako 30 rokov vedenia tohto magazínu, chladná žena splnila svoju misiu do poslednej bodky. Vogue sa udržal na špičke a je to práve on, kto diktuje módne trendy. Wintour sa stala priekopníčkou miešania lacných kúskov s hriešne drahou módou. Napríklad na jej prvej titulke v novembri 1988 sa objavila 19-ročná izraelská modelka oblečená v džínsoch za 50 dolárov a v tričku vyšívanom drahými kameňmi za 10-tisíc dolárov.

Mrcha?

Reputácii chladnej a náročnej šéfky nezostala nič dlžná ani v Amerike. Šepkalo sa, že pracovať s ňou je peklo, že jej zamestnankyne musia byť výborne oblečené, extrémne chudé a dokonca, že ich šikanuje. Wintour sa však nikdy netajila tým, že na svojich zamestnancov kladie extrémne vysoké nároky. „Som zapálená pre to, čo robím. Som veľmi súťaživá. Mám rada ľudí, ktorí reprezentujú to, čo robia a ak z vás toto robí perfekcionistu, tak možno som jedným z nich.“ tvrdila.

Mnohí jej zamestnanci to však videli inak. „Myslím si, že k mnohým ľuďom bola veľmi hrubá. Nikdy neprehodí reč len tak a nikdy nebude kamoška so žiadnou zo svojich asistentiek,“ prezradila jedna jej exkolegyňa pre britský The Guardian. Ďalšia tvrdila, že keď vo Vogue začínala ako stážistka, povedali jej, nech sa hlavne s Annou nikdy nesnaží nadväzovať očný kontakt. Mala z nej až taký rešpekt, že keď raz šéfka zakopla a spadla, bála sa jej ponúknuť pomoc a radšej utiekla.

Svoje o tom vie aj jej ex-asistentka Lauren Weisberger, ktorá o svojich dňoch vo Vogue napísala knihu Diabol nosí Pradu. Hoci v nej vystupovali fiktívne postavy a autorka tvrdila, že kniha nie je o Wintour, všetkým bolo jasné, kto tá náročná šéfka na zabitie v skutočnosti je. Kniha sa stala predlohou pre film z roku 2006, kde si mrchavú šéfredaktorku zahrala oscarová Meryl Streep. Okamžite sa začali šíriť špekulácie, že Wintour film urazil do špiku kostí. Všetkým však vytrela zrak, keď sa ukázala na premiére. A hádajte v čom?

No predsa oblečená v Prade! Šéfka Vogue tak všetkým dokázala, že zmysel pre humor jej rozhodne nechýba. „Myslí si, že film je veľmi zábavný. Bola to satira, kto ju nemá rád,“ vyjadril sa na margo snímky jej hovorca. Ona sama sa však rozhovorom o filme vyhýbala. Namiesto toho v roku 2007, vôbec prvýkrát v histórii, dovolila nahliadnuť filmárom do zákulisia príprav jesenného špeciálu Vogue, ktorý je každoročne jedným z najočakávanejších udalostí v tlači. Diváci tak spoznali Annu Wintour zblízka a to nielen ako úspešnú šéfku, ale aj ako vynikajúcu podnikateľku.

Influencerka

Dnes, v časoch instagramu, sa za módneho influencera pasuje každý, kto si domov donesie dve tašky zlacnených handier z Late night shopping v Parndorfe. Anna Wintour však dokázala diktovať smer módy ešte v časoch, keď bol internet v plienkach a sociálne siete v nedohľadne. A to nielen prostredníctvom rozhodnutí, čo sa objaví v jej časopise, ale aj tým, čo si sama obliekla, ako aj tým, že dala šancu novým návrhárom, z ktorých sa stali megahviezdy. Spomeňme Marca Jacobsa či Alexandra McQueena.

Anna má dosah aj na vysokú politiku. Keď sa v roku 2008 Hillary Clinton odmietla objaviť na titulke, pretože sa bála, že prílišná ženskosť ublíži jej prezidentskej kandidatúre, Wintour ju v magazíne obhajovala. „Predstava, že súčasná žena musí vyzerať mužsky, aby ju brali vážne vo svete mocných, je úprimne desivá,“ napísala. „Toto je Amerika, nie Saudská Arábia. Je to tiež rok 2008. Margaret Thatcherová mohla vyzerať úžasne v modrom obleku, ale to bolo pred 20 rokmi. Myslím, že Američania sa od čias obleku, ktorý značil moc, už posunuli.“

Vo Vogue sa okrem iného objavujú aj rozhovory s významnými političkami ako napríklad s čilskou exprezidentkou Michelle Bachelet. V roku 2007 a 2012 otvorene podporoval v prezidentskej kandidatúre Baracka Obamu a to aj tak, že mnohí slávni návrhári vydali kolekcie s jeho motívom. Vogue teda už dávno nie je iba módny časopis. „Módna prehliadka nie je viac iba módnou prehliadkou, je to sila na zmenu v politike,“ povedala pre New York Times.

Vyťažená matka

A čo súkromie? Napriek šialenému pracovnému tempu sa jej podarilo založiť si rodinu. V roku 1984 si vzala psychiatra z Juhoafrickej republiky Davida Shaffera, s ktorým má dve deti - syna Charlesa (35) a dcéru Katherine (32). Manželstvo sa skončilo v roku 1999 rozvodom a Anna našla útechu v náručí podnikateľa a investora Shelbyho Bryana. Ako zvládala kombinovať materstvo s takouto prácou?

„Myslím si, že je veľmi dôležité, aby deti pochopili, že ženy pracujú a že ich to napĺňa, a to neznamená, že ich mama miluje menej alebo, že sa o ne menej zaujíma. Ty sama ovládaš svoj čas! Chodíš na predstavenia svojich detí a na narodeninové oslavy... Jednoducho si tam vždy, keď sa to počíta,“ vyznala sa v neobvykle otvorenom rozhovore o materstve pre magazín Stella. „Vždy som sa snažila brať deti so sebou všade, kam sa dalo, aby zažili a videli aspoň kúsok toho, čo môj pracovný deň prináša.“

Jej dcéra Katherine mamu vykresľovala v úplne inom svetle ako jej kolegovia. „Je to najšľachetnejšia osoba, akú ste kedy stretli, a vždy stavia všetkých pred seba,“ prezradila pre Teen Vogue a dodala. „Viem, že je efektívna a veľmi ľahko sa začne nudiť a jediné, čo chce, je, aby boli veci urobené. Ale je šéfkou - nie je zlé žiadať ľudí, aby robili veci poriadne.“

Kráľovná módy sa angažuje aj v iných odvetviach. Stala sa hlavnou kurátorkou najväčšieho a najstaršieho múzea v USA Metropolitného múzea v New Yorku, vo veľkom prispieva na charitu, napríklad na výskum aidsu a spolu so zväzom módnych dizajnérov USA založila fond na podporu vychádzajúcich návrhárov. Hoci za chvíľu oslávi 70, na penziu sa rozhodne necíti. Slávnemu časopisu obetovala viac ako 30 rokov života a prepustiť kormidlo niekomu inému sa rozhodne nechystá, pretože ako sama tvrdí: „Niektorí ľudia majú Bibliu, ja mám Vogue.“

10 zaujímavostí o Wintour