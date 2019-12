Tušili ste to vôbec? V slovenskom šoubiznise sa to hemží inžiniermi či právnikmi

Myslíte si, že o známych tvárach z televíznej obrazovky viete všetko?

Napríklad aj to, že spevák Tomáš Bezdeda (33) je inžinierom ekonómie, líder Tublatanky Maťo Ďurinda (57) vyštudoval farmáciu a športovec Matej Tóth (36) by mohol robiť novinára?

Tomáš Bezdeda (33), Ekonomická univerzita Otvoriť galériu Tomáš Bezdeda Zdroj: archív Študoval som na Ekonomickej univerzite v Bratislave, konkrétne na Podnikovohospodárskej fakulte, odbor manažment a ekonomické znalectvo. Mám teda titul inžinier. (smiech) Vždy som mal rád matematiku a na strednej škole som sa učil základy ekonómie, tak ma to tam ťahalo a povedal som si, že gitaru a spev môžem robiť aj popri škole. Aj keď som si myslel, že mi škola nezoberie veľa času, tak opak bola pravda a musel som sa sústrediť len na ňu.

Ján Mečiar (49), Vysoká škola dopravy a spojov Otvoriť galériu Ján Mečiar Zdroj: archív Promoval som na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline, v odbore prevádzka a ekonomika cestnej a mestskej dopravy. Išiel som na túto školu preto, lebo ma odjakživa zaujímala technika, dopravné prostriedky, autá... Pôvodne som myslel, že budem pracovať v nejakom podniku ČSAD, nastupoval som do školy ešte za socializmu. Po roku 1989 sa však všetko zmenilo a odvialo ma úplne iným smerom. Ten vzťah k technike a doprave mi však zostal.

Maťo Ďurinda (57), Farmaceutická fakulta UK Otvoriť galériu Maťo Ďurinda Zdroj: archív Odmalička som nadobúdal vzťah k farmácii prostredníctvom svojho otca, za ktorým som chodil do laboratória a pracovne na Farmaceutickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Pracoval tam ako farmaceut. Chcel som byť hokejistom, ale vždy po tréningu som išiel za otcom, a ten mi ukazoval rôzne pokusy na sklenených prístrojoch a aparatúrach, ktoré poriadne dymili a bublali, a mne sa to veľmi páčilo. No a keď mi spoluhráč zlomil hokejkou nos aj kľúčnu kosť, dal som prednosť farmácii, ale aj gitare, ktorú som si vtedy kúpil.