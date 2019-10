Luxusný život Karla Gotta († 80): Miloval vily a drahé autá, aj doma chodil v lakovkách

Zlato v hrdle nebolo jediné bohatstvo Karla Gotta († 80). Rozprávkový majetok, ktorý po sebe zanechal, sa šplhá do závratných výšok.

V českých korunách ide o takmer miliardu. Vila na Bertramke, drevenica v Českom Švýcarsku, autá, šperky, umelecké predmety, tantiémy... Väčšinu vlastní už dnes vdova Ivana (43), ostatný majetok bude predmetom dedičského konania. Čo všetko si za svoj život Zlatý hlas z Prahy vyspieval?

Fotogaléria 16 fotiek v galérii

Pri nohách mu ležali milióny žien, na konte má milióny predaných platní, milióny odohraných piesní v rádiách a v televíziách... Ľúbivý tenor, ktorý 14. júla 1939 nadelili sudičky malému chlapcovi z Plzne do kolísky plným priehrštím, predznamenal Karlovi Gottovi nevídanú spevácku kariéru. Svoj výnimočný talent spevák zúročil veľmi múdro. Rovnako rozumne narábal Gott aj s majetkom.

Gott predal 50 miliónov platní, čo je porovnateľné s Philom Collinsom či s Tomom Jonesom, z toho 23 miliónov platní predal len v krajinách hovoriacich po nemecky. Zasvätení vedia, že z jeho prvého albumu v Sovietskom zväze v roku 1977, ktorý naspieval v ruštine, sa predalo 5 miliónov kusov!

Gott zarábal aj v západnom Nemecku, ale v tom čase všetky honoráre, ktoré mu nemecké vydavateľstvo Polydor vyplácalo, išli cez pražskú agentúru Pragokoncert. A tá maestra ošklbala o 80 - 90 % honorárov v markách! Gott dostával zvyšok, a to nie v nemeckých markách, ale v bonoch - za čo si mohol nakúpiť západný tovar v špecializovaných predajniach Tuzex.

Aby mohol konkurovať na západoeurópskom trhu hviezdam svetového mena, kupoval z vlastných honorárov orchestru Ladislava Štaidla nástroje, napríklad syntezátory. Jeho spolupracovníci sa zhodujú, že Československo bralo za Karla Gotta peniaze, ale doň­ho nič neinvestovalo.

Značnú časť imania, vďaka ktorému si mohol spevák dopriať život v luxuse, získal aj dedičstvom po svojich rodičoch - mame Marii († 66), ktorá zomrela v roku 1976, a otcovi Karlovi († 71), o ktorého Gott prišiel v roku 1982. Oficiálne im patrila nielen vila na Bertramke, ale aj vila v Jevanoch, kde rodičia žili pred svojou smrťou. Po ich smrti Gott dostal nielen budovy, ale aj okolité pozemky. Po rodičoch zdedil tiež šperky, ktoré mali v tom čase hodnotu asi 10-tisíc korún.

Detstvo v Plzni

V dome na plzenskej Nepomuckej ulici prežil malý Karel rané detstvo. Keď dom Gottovcov na sklonku 2. svetovej vojny zničila počas náletu americká bomba, rodina sa na istý čas presťahovala o pár metrov ďalej. Tri roky po vojne Gottovci vymenili Plzeň za Prahu.

V pražskej časti Kobylisy, v rodinnom dome na Okrouhlickej ulici 20 (dnešná ulica Ke stírce) prežil mladý Kája tínedžerské roky a začiatky svojej kariéry. Postupne, ako sa zo začínajúceho speváka stávala skutočná hviezda, rástlo aj jeho bankové konto. A Gott zatúžil po lepšom bývaní. Začal sa obzerať po vhodnejšom mieste, kde by mal viac pokoja od zvedavých fanúšikov a kde by mohol spolu s rodičmi žiť bok po boku, pritom s pocitom súkromia.

Bungalov v Strašniciach

Gottovo meno sa rýchlo stalo pojmom nielen v Československu, ale aj v krajinách hovoriacich po nemecky, kde mu komunisti dovolili vystupovať a zarábať. Práve tam prerazil so svojou LP platňou Die Goldene Stimme aus Prag (Zlatý hlas z Prahy), ktorej sa predalo 450-tisíc kusov a absolvoval aj veľmi úspešné turné. S honorármi spevák narábal veľmi rozumne a keď si mohol dovoliť investovať do nehnuteľností viac, rozhodol sa, že si dá postaviť svoj dom snov!

Na odporúčanie skladateľa Jiřího Šlitra († 45) v roku 1969 oslovil známeho architekta a bývalého olympionika Jiřího Siegla († 85), aby mu naprojektoval dvojgeneračný dom. Dom s bazénom v Prahe 10 v Strašniciach v štýle amerického bungalovu bol postavený na najvyššej technologickej úrovni tých čias, z veľkej časti zapustený do terénu. V obývačke dominoval veľký drevený strop a knižnica.

Rodina Gottových sa doň nasťahovala v roku 1971. Na toto obdobie spomína aj Jaromíra Jandová (85), ktorá neskôr pracovala u Gotta ako gazdiná. Ich spolupráca sa začala práve v dome v Strašniciach. „Môj manžel sa staral o záhradu, keď Gottovci bývali v Strašniciach. Ja som vtedy pracovala v pásovej výrobe v strašnickej Tesle. Potom sa výroba televízií presťahovala na Oravu a v podniku začali prepúšťať. Vtedy mi Karlova maminka ponúkla, či by som u nich nechcela upratovať. Potom sa presťahovali na Bertramku, tak som chodila tam. A kým žili jeho rodičia, starala som sa ešte o vilu v Jevanoch, kam pani Gottová tak rada chodila,“ prezradila pred pár rokmi denníku Aha! Jandová, ktorá nikdy nezabudla pripomenúť, že Karel bol noblesný a dobrý človek.

Na strašnickej adrese však Gottovci bývali len tri roky. „Boli tam vlhké pivnice, čo mi nerobilo dobre na hlasivky. A pravdupovediac, necítil som sa tam veľmi dobre,“ vysvetlil sťahovanie Gott. Dom vo vilovej štvrti predali vtedajšiemu generálnemu riaditeľovi Vodných stavieb a neskoršiemu ministrovi stavebníctva Karlovi Polákovi (94) a odsťahovali sa na pražskú Bertramku.

Letné sídlo v Jevanoch

V čase, keď sa projektoval spomínaný luxusný bungalov v Strašniciach, Gott kúpil veľkolepú secesnú vilu v Jevanoch pri Prahe, odkiaľ to mal do nahrávacích štúdií necelých 40 km. Navyše, v Jevanoch bývali aj jeho priatelia a najbližší spolupracovníci Jiří a Ladislav Štaidlovci. Dom dal postaviť na prelome 20. a 30. rokov pražský továrnik Alois Köppel. Ten vilu predal v roku 1947 poľnohospodárskemu inžinierovi Ročkovi, ktorý ju 12. septembra 1969 predal Gottovcom.

V Jevanoch sa veľmi páčilo najmä Karlovej mame, vila bola zasadená do prírody, obklopená lesmi a rybníkmi. Dom s výmerou vyše 800 m² s pozemkom 2 870 m² bol podpivničený a v suteréne sa nachádzala garáž pre štyri autá, sauna, vínna pivnica, práčovňa a únikový trezor s vlastnou ventiláciou. Punc tomu všetkému dávala záhrada so storočnými stromami a tenisový kurt a bazén. Keď rodičia zomreli, dom zíval prázdnotou a spevák tam chodil len sporadicky. Často sedával u svojich jevanských priateľov a spolupracovníkov, dvorného skladateľa Karla Svobodu († 68) či u hudobníka Ladislava Štaidla (74).

Jevanskú vilu predal hneď trikrát. Najprv v roku 1984 a mal za ňu získať astronomických 3,4 milióna korún, za čo bolo možné v tom čase kúpiť šesť bežných rodinných víl na pražských Vinohradoch. Dom bol však stále písaný na Gotta. Napokon sa na popud prvého kupca rozhodol vilu v roku 1988 predať štátnemu podniku Narex, ktorý vyrábal elektrické náradie. Mal za ňu získať 6,1 milióna!

Po revolúcii ju však získal späť do vlastníctva, aby ju v roku 2005 predal podnikateľovi Janovi Moťovskému († 41) za 11 miliónov českých korún (426 000 eur). Ten budovu premenil na múzeum Gottland. Návštevníci si tu mohli prezrieť napríklad Karlove zošity zo základnej školy, fotky so slávnymi osobnosťami najväčšieho rangu, zlaté a platinové platne, ocenenia a neodmysliteľnú voskovú figurínu speváka.

V roku 2008 však Moťovský záhadne zmizol v cudzine a následne ho vyhlásili za mŕtveho. Jeho manželka dom v roku 2011 predala a odvtedy niekoľkokrát zmenil majiteľov. V minulom roku mal bývalý Gottland podľa maklérov hodnotu okolo 900-tisíc eur.

Slávna Bertramka

Svoj domov Karel Gott našiel nakoniec v roku 1975 vo vile na Bertramke. Miesto na kopci vo vychytenej pražskej štvrti ponúkalo spevákovi krásny výhľad na mesto. Elegantnú vilu na Smíchove dal postaviť v roku 1912 hudobný nakladateľ Mojmír Urbánek ml. Maestro Gott prežil vo vile s drevenými stropmi a s honosným kamenným krbom najväčšiu časť svojho života.

Nový domov si zariadil drahým nábytkom, perzskými kobercami, masívnym jedálenským stolom, knižnicou a neodmysliteľným klavírom, na ktorom našli miesto sošky zlatých Slávikov a ceny TýTý. Vila poskytovala Gottovi všetko, čo k svojej práci potreboval – pokoj, priestor na tvorbu, ale aj pre návštevy. Tie pracovné, ale aj dámske. Gazdiná Jandová, ktorá u maestra pracovala 40 rokov, sa aj tu starala o chod domácnosti. Prala, nakupovala, varila a upratovala. Večer vždy diskrétne odišla, keď spevák prichádzal domov s dámskou návštevou.

Jediná žena, ktorá sa na Bertramku nastálo nasťahovala, bola Ivana Macháčková (43), s ktorou sa Gott v roku 2008 oženil a vo vile spolu vychovávali svoje dve dcérky Charlottu Ellu (13) a Nelly Sofie (11). Práve kvôli dcérkam prešla Bertramka pred dvomi rokmi rekonštrukciou. Pribudlo ďalšie poschodie a nový plot, ktorý rodinke doprial viac súkromia. Jej cenu odhadujú odborníci na takmer 2 milióny eur.

Milovník áut

Karel Gott tak ako väčšina mužov miloval luxusné autá. Zo zájazdu s divadlom Semafor v západnom Berlíne si v roku 1963 priviezol do Prahy Opel Kapitän. Traduje sa však, že staručká rachotinka ani nedorazila do Prahy a Gott auto radšej predal v Drážďanoch. Spevák si, pochopiteľne, lepšie rozumel s mikrofónom než s koňmi pod kapotou.

S kupé Alfou Romeo 2000 nabúral v roku 1973, keď dostal šmyk na mokrej ceste. Našťastie, obišiel len s drobnými poraneniami a so zranenou nohou. Po tejto preslávenej búračke si zadovážil úplne nový Saab 96 V4, jeden z najdrahších štvorkolesových tátošov na československom trhu koncom 60. rokov. V roku 1977 si do garáže zaparkoval automobil značky Audi.

Karel Gott vlastnil aj sen malých chlapcov - Porsche 911. V 80. rokoch, keď už bol slávny aj v západnom Nemecku, vozil sa na Carrere 3.2 G50. O Gottovi je známe, že viac ako historické miloval nové a pohodlné módne autá. Nakoniec skončil pri značke Mercedes, väčšinou jazdil v Mercedese Triedy S.

V roku 2006 kúpil pre svoju budúcu manželku Ivanu Audi A4 za 1 800 000 Kč, čo je dnes asi 69 930 eur. Druhé auto, ktoré kúpil svojej manželke, bol Mercedes-Benz R 350. Toto auto kúpil v roku 2010 za 1 500 000 Kč (58 000 eur). Do portfólia rodinky patril aj Volkswagen Golf GTI, ktorý spevák tiež kúpil svojej žene. Ten svojho času stál vyše 500 000 Kč (19 500 eur). Išlo o siedmu generáciu športového Golfa s motorom 2,0 TSI a výkonom 180 kW.

Noblesný elegán

Karel Gott mal rád kvalitné oblečenie, veľmi si potrpel na to, aby bolo prepracované do detailov. Luxusné obleky, košele a kravaty z najlepších materiálov, topánky - to všetko muselo byť tip-top. Nadčasová elegancia ho sprevádzala po celý život. Najčastejšie sa obliekal buď do obleku s motýlikom a so zladenou vreckovkou v náprsnom vrecku, prípadne chodil v džínsoch, košeli a dobre padnúcom saku. Do spoločnosti volil často čierny oblek alebo smoking. Karel Gott a tepláky, to akosi nešlo dokopy. Bol zvyknutý aj doma po perzských kobercoch chodiť v lakovkách.

„Radšej chodil bosý, než by si obul papuče,“ potvrdzujú jeho priatelia. Dokonca aj v kuchyni si potrpel na istú dávku elegancie. Spevák bol totiž veľký gurmán a sám veľmi rád varil. Traduje sa, že neraz pripravil niečo chutné pre svoje milenky, ktoré len sedeli pri stole a pozorovali speváka, ako sa zvŕta pri sporáku.

V žiadnom prípade to však nebolo v obyčajnej zástere. Jedna zo žien, ktoré ochutnali Slávikovu kuchyňu, bola aj jeho exmilenka Martina Zbořilová (53), ktorá sa neskôr vydala za režiséra Miloša Formana († 86). „Nikdy som ho nevidela v zástere. Vždy sa okolo sporáka pohyboval v najlepších šatách, drahej košeli a niekedy aj v hodvábnej kravate,“ prezradila pre Aha! Martina.

Majetok rozdelil pred smrťou

Maestro sa o svoju rodinu postaral už pred svojím odchodom z pozemského života. Vediac, že choroba mu čoraz rýchlejšie a bolestivejšie ukrajuje zo života, väčšinu imania rozdelil, ako uznal za vhodné.

Značnú časť svojho majetku previedol ešte v marci 2017 na svoju manželku Ivanu (43). Pred smrťou tak mal na svoje meno napísané z nehnuteľností len malú parcelu a garáž. S deťmi z predchádzajúcich vzťahov - Dominikou (46) a Luciou (32), sa pravdepodobne majetkovo vyrovnal ešte pred spísaním závetu.

Celkovo sa odhaduje, že hnuteľný a nehnuteľný majetok Božského Káju dosahuje sumu takmer miliardu českých korún (38 miliónov eur) a jeho cena po smrti môže ešte rásť. Spevák bol tiež známym milovníkom umenia, jeho zbierka má len ťažko vyčísliteľnú hodnotu. Navyše 42-násobný zlatý Slávik sám maľoval a jeho obrazy po smrti narástli na cene.

V posledných týždňoch, dňoch či hodinách Karel Gott isto nemyslel na vily, autá, šperky či svoje bankové kontá, ale na svojich najmilších. Lebo keď človek odchádza, až vtedy úplne pochopí slová kňaza Antona Srholca († 86): „Všetko, čo človek potrebuje k životu, odnesie v jednej deke...“