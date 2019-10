Talentovaný Detvanec Sean to dotiahol až do Paríža: Z kaderníka celebrít je majster sveta!

Prišiel, učesal a zvíťazil! Slovenskí kaderníci získali titul majstra sveta v prestížnej kaderníckej súťaži v Paríži.

Víťazný tím tvoril detviansky rodák Sean Kasumovič (31) a jeho dve kolegyne Mirka Stroková a Ivana Heřmanová. Šikovný mladý muž už bol na 60 súťažiach a z viacerých si odniesol ocenenia.Čo mu pomohlo tentoraz?

Organizácia OMC Hairworld organizuje známu kadernícku súťaž od roku 1946 a tentoraz to bolo v Paríži. Našu krajinu spomedzi 1 400 súťažiach a 56 krajín zastupovalo trio Sean Kasumovič, Mirka Stroková a Ivana Heřmanová. „Súťažili sme v módnej kategórii a na troch modelkách sme tvorili denný a večerný účes, ktorý je síce extravagantný, ale musí ostať elegantný,“ objasňuje Sean, ktorý účes vymýšľal už od apríla a s Mirkou a Ivanou aktívne trénovali mesiac a pol pred súťažou. Účes totiž museli predviesť na živých modelkách a museli ho mať vopred poriadne natrénovaný, aby ho dokázali urobiť za 25 minút.

Od mamy do Bratislavy

„Po dennom účese sme boli na druhom, piatom a šiestom mieste, ako tím sme mali najväčšie šance, ale museli sme poriadne zamakať. Vymyslel som krásny večerný účes, no nacvičenú sme mali iba ľahší variant, no museli sme dať ten náročnejší. Cvičili sme si ho celú noc pred súťažou. Riskli sme to a napokon sme vyhrali,“ hovorí s úsmevom rodák z Detvy, ktorý v kategórii tímov vyhral v tejto súťaži po druhýkrát.

Okrem toho je Sean štvornásobným majstrom Európy a dvojnásobným svetovým majstrom v individuálnych kategóriách. Keďže už má talentovaný kaderník mnoho skúseností, dal sa aj na dráhu trénera. Jeho zverenkyne z Ukrajiny skončili vlani na prvom mieste. „Súťažím už 15 rokov. Nejde mi o výhru, ale skôr o zábavu,“ prezradil Kasumovič. Paradoxom je, že nadaný mladík sa rozhodol pre kadernícke remeslo najskôr len kvôli tomu, aby neskončil v Detve na úrade práce a robil v maminom salóne.

Napokon v ňom dlho nezotrval, odišiel pracovať do Nitry a teraz mieri do Bratislavy, kde by si chcel neskôr otvoriť vlastný salón. Našliapnuté už má správnym smerom, keďže medzi jeho spokojných klientov patria aj speváčka Katarína Knechtová, frontman kapely Desmod Kuly či brat tanečnice Ivany Gáborík, Tomáš Surovec.