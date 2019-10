Prejav Gottovho lekára odtajnil, aké boli jeho posledné dni: O čo ma prosil na smrteľnej posteli

Lekár, ktorý musel Karlovi prezradiť, že už mu veľa času neostáva, bol aj človekom, ktorý s ním strávil jeho posledné chvíle. Až vo svojom smútočnom prejave prezradil tajomstvo slávikových posledných dní.

Ako informuje portál expres.cz, mnoho ľudí počas zádušnej omše v Katedrále svätého Víta prekvapilo, že sa k mikrofónu dostal aj Karlov ošetrujúci lekár, prednosta I. internej kliniky - kliniky hematológie Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe, Marek Trněný.

Po vypočutí jeho slov však všetci pochopili dôležitosť tohto prejavu. V lekárovej prítomnosti hľadal Karel zmierenie so smrťou a splnenie posledného želania.

"Vážený maestro, milý Karel, v posledných štyroch rokoch bolo nám lekárom a sestrám dané starať sa o Vás. Prišiel aj rad situácií, ktoré sa zdali beznádejné, ale Vy ste ich prekonali. Človek však nemá svoj život vo svojich rukách. V posledných týždňoch a dňoch ste ma prosili, aby som vám čítal z Biblie, najmä žalmy," prezradil Karlov osobný lekár na poslednej rozlúčke.

Trněný týmyto slovami prezradil, že si Božský Kája vyžiadal, aby mu spoločnosť robil práve spomínaný doktor, a aj že musel svoje posledné dni na tomto svete tráviť v nemocnici. Bol to práve on, kto pripravoval jeho najbližšiu rodinu na najhoršie, a vedel, kedy približne maestro umrie. V jeho spoločnosti sa Karel Gott zmieroval so svojím osudom.