Brankár Chelsea Kepa to trafil parádne: Zásah, za ktorý by sa nehanbil ani Ronaldo

Kepa Arrizabalaga (25) na seba nedávno upozornil celý svet, keď vo finále anglického Carabao Cupu odmietol odísť z ihriska a vystriedať.

Drzé správanie voči trénerovi Sarrimu vyústilo vo veľkú nenávisť fanúšikov, ktorí mu to na sociálnych sieťach poriadne spočítali. Španielsky brankár sa však teraz predviedol aj v dobrom svetle. Na reprezentačnom zraze "La Furia Roja" ukázal, že by bol platným hráčom aj v poli. Na tréningu sa prezentoval nádherným priamym kopom, za ktorý by sa nehanbil ani Cristiano Ronaldo.