Známe osobnosti na pohrebe Karla Gotta († 80): Užialené slová hviezd

Posledné zbohom mu dali desiatky známych osobností! Na sobotňajšej zádušnej svätej omši za zosnulého Karla Gotta († 80) sa v Katedrále sv. Víta mohli zúčastniť iba pozvaní hostia.

Slovenskú republiku zastupovali predseda vlády Peter Pellegrini a predseda Národnej rady Andrej Danko, ktorí doplnili rady viacerých štátnikov z Českej republiky. Okrem známych českých tvárí sa s velikánom prišli rozlúčiť aj slovenskí umelci, ktorí sa radili medzi Karlových dobrých priateľov. V smútočnom zástupe nechýbali Meky Žbirka (66) či Dara Rolins (46).

Vašo Patejdl (65), spevák

Otvoriť galériu Prišiel aj spevák Vašo Patejdl. Zdroj: TASR Prišiel v sprievode manželky. „Je to veľká strata, budem na neho spomínať ako na úžasného speváka, muzikanta, profíka, výborného spoločníka, človeka, ktorý mal ľudí rád, stále bol usmievavý a veľký bojovník,“ prezradil pre Nový Čas Patejdl, ktorý sa s Gottom videl pomerne nedávno. „Začiatkom tohto roku som spieval na jeho koncerte v Plzni a netušil som, že ho vidím naposledy,“ povzdychol si spevák a dodal, že zhoršujúci sa zdravotný stav bolo na maestrovi poznať. „Bohužiaľ, bolo to vidieť, on sa tým netajil, bojoval s tým, však bol päť rokov chorý a je pravda, že tých síl mu ubúdalo, bolo to cítiť. Ale aj na tom koncerte bojoval zo všetkých síl,“ uzatvoril.

Felix Slováček (76), hudobník

Otvoriť galériu Felix Slováček a priateľka Lucie Gelemová Zdroj: ČTK Prišiel v sprievode milenky Lucie Gelemovej (36) „Poznali sme sa viac ako 50 rokov, prvých 25 sme sa videli skoro každý deň. Naposledy sme spolu vystupovali tento rok v januári. Práve tu na Žofíne sme mali koncert. Keď som sa tam v piatok zadíval, na miesta, kde vždy stál orchester a Karel stál pred nami, a teraz som tam videl jeho rakvu, tak som myslel, že ma klepne. Bol som úplne hotový,“ vyznal sa Slováček.

Dalibor Janda (66), spevák

Na milovaného speváka si spomína ako na pracovitého a ctižiadostivého človeka. „V živote mal všetko, všetky úspechy. Milovalo ho možno aj stotisíc žien. Tak to by pre neho asi nebola žiadna odmena, preto by som mu doprial už hlavne pokoj. Pokoj, ktorý ku koncu aj vzhľadom na chorobu asi najviac potreboval. Nech má teda tam hore pokoj a pohodu,“ odkázal cez Nový Čas a dodal: „Jeho hudba tu zostane dlho, neviem koľko presne, ale sto rokov určite.“