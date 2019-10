Maestra Karla Gotta († 80) spopolnili ihneď po obrade: Dlhšie už čakať nemohli, tu je dôvod

Najťažšie zbohom v ich životoch! Po tom, čo sa blízki, známi, spolupracovníci a politici rozlúčili oficiálnou cestou s maestrom Karlom Gottom († 80) v Katedrále sv. Víta, rodina dala svojho milovaného Karla previezť na jeho predposledné stanovište.

V sprievode ochranky a za prísnych bezpečnostných opatrení sa najbližšia rodina premiestnila do pražského motolského krematória, kde mali možnosť slávnemu spevákovi dať úplne posledné zbohom. Dojemné posledné rozlúčenie s Božským Kájom tak prebehlo v uzavretom trakte, kde zamestnanci krematória zabezpečili rodine intimitu predtým, ako sa Gott pobral na poslednú cestu k nebeskej bráne.

Hneď po tom, ako pohrebné auto s Gottovými pozostatkami odprevadili davy fanúšikov spred katedrály neutíchajúcim potleskom, sa auto v sprievode ochranky presunulo do pražského motolského krematória. Nedalo sa totiž už viac čakať. „Z hľadiska uchovania ostatkov, ktoré boli už v piatok a následne v sobotu dopoludnia vystavené v rakve, ktorá bola po celý čas ochladzovaná kompresorom, už nie je možný odklad,“ ozrejmil denníku Právo zdroj. Na plynulý priebeh prevozu dohliadala aj polícia, ktorá zabezpečila, aby počas cesty do krematória nedošlo k žiadnym problémom. Predtým, ako sa luxusné dodávky s rodinnými príslušníkmi dostali do zadného traktu krematória, prišli do objektu v predstihu ochrankári rodiny.

Po obhliadke priestorov následne vo dvore zaparkovali limuzíny, v ktorých sa priviezla nielen Ivana Gottová s dcérami, ale aj ďalšia rodina. Po tom, ako Ivana pristúpila k rakve svojho muža, aby mu dala posledné zbohom, bolo na nej vidieť obrovský žiaľ. Po jej boku sa však objavila už len jedna dcéra - Nelly, ktorá sa s milovaným otcom rovnako rozlúčila. Obrovský žiaľ nedokázala skryť ani dcéra Dominika, ktorú smrť Karla zdrvila. S očami plnými sĺz mu dala posledné zbohom a bozk jeho rakve krátko predtým, ako jeho pozostatky prevzali zamestnanci krematória. Následne sa Ivana spolu s rodinou presunula do centra Prahy, kde vybraných hostí pozvala na kar.