Petr Čech o štarte jeho hokejovej kariéry: Strhla sa obrovská lavína po celom svete

Brankár Petr Čech si po skončení futbalovej kariéry v nedeľu prvýkrát v živote zachytá súťažný zápas v hokeji. Tridsaťsedemročný bývalý reprezentant sa predstaví v bránke svojho nového tímu Guildford Phoenix v domácom stretnutí štvrtej anglickej ligy proti Swindon Wildcats 2. Čech sa pripravuje rovnako ako na futbalový duel a je sám zvedavý, čo sa na štadióne pri jeho premiére strhne.

"Na prvý ostrý štart sa teším. Celú dobu, čo som mal možnosť s Guildford trénovať, som nemohol hrať zápasy. Je skvelé, že si to teraz môžem vyskúšať, a dúfam, že to dobre dopadne," povedal Čech pre svoju agentúru Sport Invest.

Štart jeho hokejovej kariéry vzbudil veľký ohlas. "Strhla sa obrovská lavína po celom svete, čo asi nikto nečakal. Že sa treba o tom niekto zmieni, to sa čakalo, ale toto nie. Je to dosť veľká neznáma, čo sa vôbec v nedeľu na tom zimáku strhne, koľko príde ľudí. To, že je neuveriteľný záujem médií, to vieme. Musíme to aj korigovať, aby sa to vôbec dalo zvládnuť," podotkol Čech, ktorý po konci futbalovej kariéry od tejto sezóny pôsobí ako poradca športového a technického úseku v Chelsea.

Pred premiérou v hokejových súťažiach nervozitu príliš nepociťuje. Bude sa pripravovať rovnako ako na futbalové stretnutie. "Jediné, čo bude pre mňa iné, je to, že o súperovi vlastne nič neviem. Na Chelsea by som si zohnal viac informácií, takto mi tie informácie dá tréner," uviedol Čech.

"Samotná príprava na zápas bude rovnaká. Na mojom rituáli, rozcvičenie vnútri pred oficiálnym rozcvičením, nič meniť nebudem. Vždy som to tak robil na futbale a urobím to rovnako. Vždy ma to pripravilo na to, že som bol rozohriaty a mohol podať čo najlepší výkon. Rozkorčuľovanie je potom štruktúrou toho rozcvičenia podobné ako to, čo by človek spravil pred futbalovým zápasom," dodal Čech.

Z rán pukom nemá strach. "Človek má predsa len tú výstroj. Aj keď to cez ňu tiež bolí, keď sa to trafí na zlé miesto. Je to rovnaké ako vo futbale, keď vás niekto trafí z metra, tiež to hrozne bolí. Puk cez lapačku uštipne, tak skončíte s modrinou, no. Nie je to žiadna veľká tragédia," uviedol Čech.

Do útoku ho to neťahalo. "Vždy som korčuľoval z pozície brankára. Nemyslím si, že by som na tom bol korčuliarsky tak dobre, aby som hral niekde v útoku. Ani to neviem. Nemyslím si, že by som vôbec mohol premýšľať o tom, aby som hral na nejakej úrovni v poli," dodal Čech.