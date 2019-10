Krajčo napísal pre Gotta s dcérou poslednú pieseň: Karel s Ivanou mali podmienku, z ktorej je do plaču

Richard Krajčo, známy ako frontman kapely Kryštof, napísal pre Karla Gotta a jeho dcéru Charlotte Ellu pieseň, ktorá dojíma mnohých.

Emotívny text skladby Srdce nehasnou je akoby rozlúčkou otca s dcérou, zároveň jej však dodáva silu do ďalších dní a situácií, ktoré ju môžu postretnúť, keď už tu nebude. Od zverejnenia 2. mája si ju na Youtube pozrelo 20-miliónov ľudí. Z vyjadrení Krajča pre reláciu Top Star na Prime je jasné, že maestro vedel, že ak sa chce s dcérou piesňou rozlúčiť, musí teraz - jeho čas sa napĺňal.

,,Ivanka aj Karel boli celkom úprimní a vlastne povedali mi, že ak sa rozhodnem to napísať, tak že to musím napísať veľmi rýchlo, aby to stihli s Charlottkou naspievať. A to bol aj pre mňa spúšťací impulz a tam sa vo mne začalo skladať to, o čom by tá pieseň mala byť a to bolo tou inšpiráciou," vysvetlil Krajčo Top Staru. ,,Hovoril som si, že teraz už je to asi vážne, keď sú ku mne takíto úprimní a vlastne som mal v podstate časový limit."

Zdroj videa: TV Prima/TOP STAR

Pieseň napísal počas noci za pár hodín. Bál sa ho rodine poslať, ale reakcie boli pozitívne. ,,Ja si myslím, že tá pesnička je ako smutná a spojí sa s tou smutnou udalosťou, ale má v sebe nádej, vlastne oznámením je ten názov - srdcia nehasnú- a že v srdciach ľudí, ktorí ho milovali, zostane navždy a v prípade Karla Gotta to platí obzvlášť. Je to zvláštne, ale pripadá mi, že neodišiel, " povedal pre Top Star na televízii Prima s tým, že maestra veľmi hriali na srdci pozitívne ohlasy na pieseň.

Silné dielo možno zaradí Krajčo do svojho repertoáru. ,,Ja som sa Karla pýtal, on povedal, že môžem a že bude veľmi rád, keď to budem spievať, pretože on sa k tomu pravdepodobne už nedostane," vyjadril sa spevák. Chváli tiež Gottovu dcéru Charlottku, ktorá si podľa neho význam textu uvedomovala. ,,Ja si myslím, že stopercentne, že o tom doma hovorili, že to rozoberali. Myslím si, že sa jej do toho zo začiatku veľmi nechcelo, ale nakoniec to zvládli. Pekne sa na to pripravovala so svojou učiteľkou spevu, takže prišla pripravená. V podstate to pre ňu bola jej prvá veľká skúsenosť s veľkým štúdiom a zvládla to na jednotku. Bola vynikajúca," povedal Krajčo pre Top Star na Prime.