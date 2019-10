Koniec jednej éry: Zápas s Paraguajom prinesie posledný súboj troch mušketierov

Nedeľný prípravný zápas slovenskej futbalovej reprezentácie proti Paraguaju (20.45 hod., PP Jednotka) bude mať nádych nostalgie.

S tímom sa oficiálne rozlúči trio Martin Škrtel (34), Tomáš Hubočan (34), Adam Nemec (34), ktoré ohlásilo koniec už pred štartom kvalifikácie ME 2020. V nej si zverenci trénera Pavla Hapala (50) dve kolá pred koncom stále držia postupové šance na šampionát.

Tri bývalé opory národného tímu vybehnú proti Juhoameričanom naposledy v slovenskom drese. Doteraz v ňom odkopali spolu 194 zápasov. Nie je isté, koľko minút dostanú od trénera k dispozícii. „Chlapci prišli zdraví. Pripojili sa k výprave hneď po zápase s Walesom. Trochu si zatrénujú a všetci pôjdeme do súboja s plnou vážnosťou. Je to medzištátne stretnutie a výsledok ide do sveta,“ zdôraznil Hapal, ktorý oproti štvrtku zatrasie zostavou.

„Veľmi sa na všetkých troch chalanov teším. Každý z nich zanechal v reprezentácii veľkú stopu. Ja sám som sa od nich veľa naučil. Strávil som s každým 5 - 6 rokov. S Tomášom ešte aj dlhšie, keďže pochádza tiež zo Žiliny a stretávali sme sa spolu aj v mládežníckych kategóriách. Sú to top futbalisti a fantastickí ľudia,“ povedal brankár Martin Dúbravka.

Hubočan i Nemec hrávali za MŠK Žilina, Škrtel prišiel do reprezentácie z Trenčína. „Všetci traja znamenali veľmi veľa pre slovenský tím. Spolu sme zažili prakticky najväčšie úspechy našej reprezentácie, hrali sme na majstrovstvách sveta aj Európy. Boli to opory národného mužstva, doslova ikony, a som rád, že sú opäť s nami,“ vyhlásil obranca Peter Pekarík, ktorý je odchovancom Žiliny.

Keď začal hrávať Škrtel pod hradom Matúša Čáka, Stano Lobotka mal sedem rokov a dral nohavice v druhej triede základnej školy. Teraz sa po čase stretnú opäť v jednom tíme. „Teším sa na tento zápas. Škrťo, Hubo i Adam dali reprezentácii i slovenskému futbalu nesmierne veľa. Bude to pre nás všetkých krásna rozlúčka. Pevne verím, že na krásnom novom štadióne vyhráme,“ želá si defenzívny stredopoliar španielskej Celty Vigo.

Slovenská futbalová reprezentácia si zahrala na bratislavskom Tehelnom poli naposledy 14. novembra 2009. V prípravnom zápase zdolala USA 1:0. Návrat na tradičné miesto sa ponesie aj v duchu 80. výročia od historicky prvého oficiálneho medzištátneho zápasu Slovákov proti Nemecku (27. augusta 1939). Pri tejto príležitosti zorganizuje Nadácia slovenského futbalu v spolupráci so SFZ pre fanúšikov exkluzívnu dražbu originálnych zápasových dresov. Slováci nastúpia na duel s Paraguajom v dresoch s nápisom „80 ROKOV 1939-2019“. Výťažok poputuje na konto Nadácie slovenského futbalu.