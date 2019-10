Uplakaná Dara Rolins na pohrebe Karla Gotta († 80): To čo si obliekla? Jej outfit bil do očí

Neprehliadnuteľná! Slovenská speváčka žijúca v Prahe Dara Rolins (46) bola jednou z pozvaných hostí, ktorí sa mohli s božňovaným Kájom rozlúčiť osobne na zádušnej omši v Katedrále sv. Víta na Pražskom hrade.

Rovnako ako mnohí z prítomných smútiacich, ani Dara nedokázala potlačiť slzy smútku. Emócie ňou lomcovali aj po omši pri odchode z katedrály. Ak aj sa chcela vyhnúť pozornosti zvedavých pohľadov, vďaka jej outfitu to bolo viac ako nemožné.

Odchádzajúc v hlúčiku ďalších hostí bola Dara Rolins neprehliadnuteľná! Spôsobil to červený doplnok, ktorý dotváral inak čierny outfit. Popri ostatných smútiacich to však bilo priamo do očí...