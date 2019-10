Kamarátke mala ísť za hlavnú družičku, zakrátko však otehotnela: Reakcia nevesty ju zložila

Budúca nevesta požiadala svoju najlepšiu priateľku, či by na jej svadbe bola hlavnou družičkou. Samozrejme, že kamarátka túto ponuku s radosťou prijala a chopila sa plánovania rozlúčky so slobodou.

Nevesta vybrala ako miesto svadby Škótsko, pretože jej to prišlo ako najlepšia a najlacnejšia možnosť pre všetkých zúčastnených. Priateľov má totiž roztrúsených po celej Veľkej Británii, uvádza Mirror.

Krátko po prijatí roly hlavnej družičky však žena zistila, že je tehotná. Termín pôrodu má na konci marca 2020, svadba sa koná na začiatku júna. "Rozprávala som sa s ňou a povedala som jej, že nechcem cestovať s takým malým bábätkom do Škótska, či už autom, alebo lietadlom," hovorí budúca mamička. Za túto situáciu sa neveste ospravedlnila a dodala, že by s ňou veľmi rada tento veľký deň prežila, keby to bolo možné.

"Taktiež som jej povedala, že sa rada zúčastním jej rozlúčky so slobodou, pokiaľ to bude v nejakom vhodnom termíne, keďže tam nechcem ísť s obrovským bruchom," hovorí.

Jej najlepšia priateľka však pre ňu nenašla pochopenie. Povedala jej, ako veľmi je sklamaná a že ona by urobila čokoľvek, aby sa mohla zúčastniť na jej svadbe. Taktiež nerozumie, prečo s nimi nechce ísť na rozlúčku so slobodou, keď sa môže zabávať aj bez alkoholu.

Žene by trvala cesta autom do Škótska osem hodín, čo by s takým malým bábätkom určite nebolo jednoduché. Taktiež uviedla, že by sa bála ísť s ním lietadlom. Nehovoriac o tom, že cesta do Škótska by ju stála veľa peňazí, čo pre matku na materskej dovolenke nie je zanedbateľné.

Budúca nevesta sa odvtedy s ňou nebaví. So svojím problémom sa podelila na internetovom fóre, ženy v komentároch však viac súcitia s jej kamarátkou, ktorá sa bude vydávať. Hovoria, že ony by si v žiadnom prípade nenechali ujsť kamarátkinu svadbu. Jedna z nich napísala: "Nie si prvá ani posledná, čo má dieťa. Keby som bola na mieste tvojej kamarátky, veľmi by mi to ublížilo a myslela by som si, že si sebecká."