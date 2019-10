Disciplinárka SZĽH rozhodla: Brejčák vyviazol bez trestu

Obranca HC '05 iClinic Banská Bystrica Ján Brejčák už nie je disciplinárne stíhaný za slovný atak na adresu útočníka Slovana Bratislava Tomáša Ziga v zápase 5. kola slovenskej najvyššej hokejovej súťaže Tipsport ligy.

Disciplinárna komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja (DK SZĽH) zastavila konanie voči 30-ročnému bekovi, pretože podľa jej tohtotýždňového rozhodnutia nedošlo k disciplinárnemu previneniu.

Incident sa odohral ešte koncom septembra v závere spomenutého stretnutia. Brejčák so Zigom sa dostali na ľade do vzájomného konfliktu, počas ktorého mal prvý menovaný uraziť svojho súpera slovami o jeho zosnulej matke. Nebolo to prvýkrát! Brejčák v minulosti urážal aj mŕtveho otca Hlinku

Brejčák dostal v zápase iba osobný desaťminútový trest za nešportové správanie a v ďalších stretnutiach Tipsport ligy nechýbal v zostave "baranov". V aktuálnej sezóne zatiaľ odohral jedenásť súbojov bez bodového zisku. Zigo je momentálne najproduktívnejším hráčom Slovana, v 11 zápasoch nazbieral 12 bodov (8+4).