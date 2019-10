Pred blížiacim sa tajfúnom treba evakuovať vyše milióna ľudí: Už je nahlásená prvá obeť búrky

Silný tajfún Hagibis sa blíži k Japonsku, kde meteorológovia varovali pred rekordnými zrážkami a záplavami vo východných a centrálnych častiach krajiny.

Úrady vyzvali na evakuáciu viac než milión ľudí, okrem iného v širšej oblasti Tokia, a v sobotu už hlásili aj prvú obeť. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters.

Muža vo veku 49 rokov našli mŕtveho v prevrátenom vozidle v meste Išihara východne od Tokia. Piati ďalší tam utrpeli zranenia, keď sa oblasťou prehnalo tornádo, ktoré zničilo jeden dom a strhlo strechy viacerých ďalších, uviedli miestne médiá.

Supertajfún Hagibis, ktorého názov znamená vo filipínčine "rýchlosť", by mal prejsť nad pevninu na hlavnom ostrove Honšu v sobotu večer miestneho času. Do regiónu už priniesol prívalové dažde a voda zaplavila obytné štvrte niektorých miest.

Meteorológovia očakávajú, že 19. tajfún aktuálnej sezóny budú sprevádzať najsilnejšie dažde a vietor, aké Japonsko zasiahli za 60 rokov. Krátko po poludní miestneho času ho sprevádzal vietor so stálou rýchlosťou do 162 kilometrov za hodinu a nárazmi do 216 km/h.

Pred príchodom tajfúnu preventívne uzavreli obchody, závody i podzemné železnice. V krajine tiež zrušili vyše 1660 letov a zastavili prevádzku na mnohých železničných tratiach.

Hagibis je podľa Japonského meteorologického úradu porovnateľný s tajfúnom z roku 1958, pri ktorom vo východnom a strednom Japonsku zahynulo viac ako 1200 ľudí.

Prichádza tiež len mesiac po tajfúne Faxai, jednom z najsilnejších v Japonsku za posledné roky, ktorý zničil alebo poškodil 30.000 domov a spôsobil rozsiahle výpadky elektriny.