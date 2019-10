Emma musela podstúpiť cisarák: Keď videla, aké dieťa z nej vybrali, bola rada, že nerodila prirodzene

Pár z austrálskeho Mount Warrigal tušil, že ich dieťa bude zrejme väčšie, na takého "obra" však neboli pripravení.

Podľa informácií portálu The Sunday Morning Herald je priemerná popôrodná hmotnosť detí v Austrálii 3,3 kg. Je teda zjavné, že novorodená Remi Frances Millar je so svojimi 5,88 kilogramami značne nadpriemerná.

Zdravé dieťatko prišlo na svet pomocou cisárskeho rezu v 39. týždni v nemocnici Wollongong. Mamička Emma Millarová uviedla, že veľkosť jej dcérky ju aj napriek očakávaniam prekvapila. "Je ako mini zápasník sumo," zasmiala sa. "V 35. týždni nám ultrazvuk ukázal, že má 4 kilogramy, nemysleli sme si, že ešte porastie," dodala. Hrdí rodičia už maju štvorročného syna Acea, ktorý po narodení vážil 3,8 kg, a dcéru Willow, ktorá mala rovnako nadpriemernú váhu.

Kým sa Emma zotavvovala v nemocnici z operácie, nemala povolené dvíhať ťažké veci. "Lekári mi povedali, že Remi je blízko váhoveho limitu," objasnila. Núdzový cisársky rez jej vykonali, keď jej predčasne praskla plodová voda. "Nemyslím si, že by som ju dokázala porodiť prirodzeným spôsobom," zamyslela sa Emma.

Vo štvrtok boli s Remi prepustené domov a pri balení zistili, že mnoho kusov oblečenia zostalo nevyužitých. "Mali sme nakúpených veľa primalých odevov. V skutočnosti jej padol len jeden jediný," dodala.