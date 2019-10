Pohreb Karla Gotta († 80) na Pražskom hrade: Trapas známej speváčky, sledujte priamy prenos

V piatok sa s legendárnym spevákom Karlom Gottom († 80) lúčila v Prahe verejnosť, hold mu prišli vzdať desaťtisíce ľudí. V sobotu prichádzajú na rad rodina, priatelia či kolegovia.

Pohreb so štátnymi poctami začína o 11:00 hod. a koná sa v Katedrále sv. Víta. Na zádušnú omšu, ktorú bude slúžiť kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský, sa dostanú len pozvaní. Podľa českých médií má prísť približne 4 000 hostí, zaspievať by maestrovi do neba mali Lucie Bílá, Štefan Margita a Eva Urbanová.

Posledné zbohom Karlovi Gottovi môžete sledovať na našej stránke v priamom prenose.

ONLINE: Pohreb Karla Gotta († 80) Na vdove Ivane badať, že má tvár opuchnutú od plaču. Dcérky, zdá sa, zvládajú obrad dobre. Prihovárajú sa bývalá prvá dáma Dagmar Havlová a režisér Jiří Bartoška. ,,Laurát množstva hudobných cien bol povolaný," začal svoj prejav kardinál Duka. Zaznel žalm, teraz sa číta evanjelium podľa sv. Mareka. Božie slovo prednášala speváčka Eva Pilarová, ktorej sa podaril trapas. Najprv to vyzeralo, že nemôže čítať, pretože ju premohli emócie, no pravda bola iná. ,,Ja sa naozaj ospravedlňujem, zabudla som si okuliare," vysvetlila, prečo je ticho. Následne smútiaci chvíľu čakali, kým jej ich podali. V prvej rade stojí vdova Ivana, prišli aj Gottove najmladšie dcérky Charlotte Ella a Nelly Sofia, každá stojí po jednom jej boku. Všetci prítomní dostali tlačený program poslednej rozlúčky. Omša začala úvodným requiem, teraz sa prihovára kardinál Duka. Pripomína, že v katedrále pochovávali panovníkov a panovníčky či ľudí, ktorí obohatili národ český. Posledná rozlúčka práve začína. Pohreb Karla Gotta každú chvíľu začne, na Pražskom hrade bijú zvony. Jedným autom prišla Dagmar Havlová a Jiří Bartoška, medzi smútiacimi bolo vidieť aj Jaromíra Jágra. Na Pražský hrad prišli bývalá prvá dáma Lívie Klausová, herečka Kateřina Brožová aj herec Bolek Polívka. S manželkou prišiel český premiér Andrej Babiš, s manželom česká speváčka Helena Vondráčková. Pred areálom hradu sa hromadia turisti, mnoho z nich netuší, aká významná udalosť sa koná. Zo známych tvárí zatiaľ prišli dať spevákovi zbohom Dara Rolins, Dagmar Patrasová, Vašo Patejdl, Leona Machálková či Miroslav Donutil. Po 10. hodine sa začali schádzať prví smútoční hostia, ich príchody sme vám priniesli v živom videu. Vítame vás pri online prenose z pohrebu legendárneho speváka Karla Gotta.