Posledné zbohom Gottovi († 80): Sklamanie a frustrácia medzi fanúšikmi, toto sa nám nepáči!

Frustrácia a sklamanie! Inak sa ani nedajú opísať pocity, ktoré lomcovali dvojicou, ktorá na poslednú rozlúčku s Karlom Gottom († 80) cestovala až z Brna.

Fotogaléria 26 fotiek v galérii

K rakve s pozostatkami maestra sa prišli pokloniť od 8. hodiny až do večerných hodín desaťtisíce fanúšikov. Niektorí neváhali prísť už deň vopred, len aby sa na nich dostal rad. Iní vyrazili na cestu až v deň poslednej rozlúčky, nepredvídateľné okolnosti však ich plány nadobro zmarili.

Polícia pred 20. hodinou avizovala, že rad čakajúcich ľudí nadobro uzavre, čo nakoniec aj urobila. Pre každého, kto sa odvtedy pripojil k davu, to znamenalo jediné - rakve maestra sa už nepokloní. Takýto osud postihol aj párik z Brna, ktorý doplatil na meškajúci vlak.

"Nemám slov, je to smutné, čo vám na to mám povedať. Prišli sme z Brna, chodíme do práce, vlak mal hodinu meškanie," rozčuľoval sa muž, ktorý sa spolu so svojou ženou ako prví do radu nedostali. "Prišli sme po práci vlakom, ktorý mal meškanie. Písalo sa, že sa bude zatvárať o dvanástej a toto sa nám nepáči," povedala Blesku nahnevane blondínka.

Na neskorý príchod doplatil aj ďalší fanúšik. "Prišli sme až z Lázní Bohdaneč. Dúfame, že nás tam pustia. Tá návštevnosť je naozaj obrovská," verí človek, ktorý už stojí v rade, ktorá nemá šancu dostať sa dovnútra Žofínského paláca.

Medzi smútiacimi, ktorí sa už nedostanú k rakve Karla Gotta († 80), sú aj známe osobnosti. Ako informuje Blesk, takýto osud postretol tanečníka Jan Ondera a herečku Danu Batulkovú. Aj napriek tomu sa rozhodli počkať a dúfajú, že sa organizátori zľutujú a pustia ich dovnútra rovnako ako ostatných, ktorí prišli po funuse. Niektorí dokonca až z Nemecka.

Úplne iné pocity lomcovali fanúšikom, ktorý bol, naopak, posledným, ktorý by sa osobne mal pokloniť pred rakvou maestra. "To bolo šťastie, pretože už hovorili, že končia," povedal pre český portál.

Napriek pre fanúšikov smutnej správe, k palácu Žofín naďalej prichádzali ďalší a ďalší dúfajúc, že sa policajti nad nimi zľutujú.