Postupová matematika je neúprosná: 4 možné scenáre ako sa dostať na ME 2020

Postup máme stále vo vlastných rukách! Slovensku patrí momentálne v tabuľke E-skupiny s desiatimi bodmi druhá priečka. Problém je, že Wales má o zápas menej a v prípade rovnosti bodov by Slovákov predbehol vďaka lepším výsledkom vo vzájomných zápasoch

. Zverenci trénera Pavla Hapala majú pred sebou už len dva zápasy - s Chorvátskom a Azerbajdžanom. Matematika tak hovorí jasnou rečou. Na ME 2020 postúpime, ak:

Vyhráme v Chorvátsku aj doma s Azerbajdžanom - Ideálny scenár! Tu nie je o čom. Ak by sme dokázali vybojovať 6 bodov, postup máme s prehľadom vo vrecku. V tomto prípade sa nemusíme spoliehať na nikoho.

Vyhráme v Chorvátsku, remizujeme s Azerbajdžanom - V tomto prípade by nám získané 4 body pomohli len za predpokladu, že by Chorvátsko prehralo vo Walese, resp. ak by Wales uhral maximálne 6 bodov a Maďarsko maximálne 5.

Remizujeme v Chorvátsku, vyhráme nad Azerbajdžanom - Tieto 4 body by nám stačili len v prípade, že by Wales získal najviac 6 bodov proti Chorvátsku, Azerbajdžanu a Maďarsku a zároveň Maďarsko uhralo proti Azerbajdžanu a Walesu najviac 5.

Prehráme v Chorvátsku, vyhráme nad Azerbajdžanom - Scenár, ktorý sa javí ako najreálnejší. Postup v takomto prípade je iba v teoretickej rovine. Wales by za týchto podmienok mohol uhrať maximálne 5 bodov a Maďarsko maximálne 4.