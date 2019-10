Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal (50) prijal s nadšením správu, že dôležitý zápas kvalifikácie ME 2020 proti Walesu môžu sledovať naživo fanúšikovia. Palce na tribúne trnavského štadióna mu tak držala aj jeho rodina.

Hapal viedol predtým našu dvadsaťjednotku, ktorú dostal pred dvoma rokmi na ME. Teraz sa o niečo podobné pokúša so seniorským tímom. Podporiť do slovenského Ríma ho prišla manželka Silvia so synmi Ondřejom a Štěpánom.

Rodina Hapalovcov športom žije. Synovia, vrátane najstaršieho Lukáša, hrajú futbal, manželka Silvia má v Olomouci pilates štúdio. Ako Pavel už v minulosti prezradil, na cvičenia k svojej polovičke nechodí. Radšej si vraj zabehá alebo zájde do posilňovne.