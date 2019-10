Giggs vychválil Slovákov, najviac mu učaroval jeden hráč: Udribluje vás k smrti

Tréner waleskej futbalovej reprezentácie Ryan Giggs (45) po zápase vyzdvihoval kvality slovenského národného tímu pod vedením trénera Pavla Hapala (50). Legende Manchestru United pritom najviac učaroval stredopoliar Stanislav Lobotka (24).

„Videli sme, že hrať proti Slovensku nie je vôbec jednoduché. Tím pod vedením trénera Hapala presne vie, čo chce a potrebuje hrať. Kvalita je rozprestrená po celom ihrisku, no hlavne stred poľa je mimoriadne hrozivý.Ukradne vám loptu, utečie a udribluje vás k smrti,“ vyjadril sa Giggs, ktorý bol s remízou v Trnave spokojný.

„Teraz máme lepšie vzájomné zápasy so Slovenskom. Bol to pekný duel pre divákov, hralo sa hore-dolu. Vytvorili sme si lepšie šance, mohol ale vyhrať aj súper. Som spokojný s remízou, pretože sme boli dlhší čas pod tlakom. Mohli vyhrať Slováci, aj my. Plnili sme si defenzívne úlohy najmä v prvom polčase, keď sme držali loptu, ale v druhom polčase sme sa dostali pod tlak. Podržal nás brankár viacerými dobrými zákrokmi. Kvalifikační debutanti Moore a Lockyer hrali výborne. Lockyer je v životnej forme a gól bol pre Moora čerešničkou na torte,“ dodal Giggs.