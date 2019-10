Veľké plány do budúcna: Vaculík chce byť majster sveta!

Kariérne maximum. V nedávno skončenej sezóne ho dosiahol slovenský pretekár na plochej dráhe Martin Vaculík (29). V seriáli majstrovstiev sveta Grand Prix obsadil 5. miesto, v poľskej lige (najkvalitnejšej na svete) ho vyhlásili za najlepšieho zahraničného jazdca a zároveň bol lídrom klubu Falubaz Zielona Góra!

Rodák zo Žarnovice dosiahol v prestížnej Grand Prix svoje zatiaľ najlepšie celkové umiestnenie. „Vážim si, že som urobil dobré meno nielen sebe, ale aj Slovensku. S piatym miestom som spokojný, no pokiaľ sa nevyhrá titul majstra sveta, nie je to stopercentné. Mám čo zlepšovať, o rok budem opäť skúsenejší a pokúsim sa skončiť vyššie,“ ubezpečil Martin Vaculík. Sebe i odborníkom dokázal, že dlhodobo patrí do absolútnej svetovej špičky a že divokú kartu dostal právom: „Teším sa, že teraz som si miesto v Grand Prix na ďalší ročník vybojoval sám, keďže prvých osem štartuje automaticky. Konečne som po tých rokoch tam, kde som chcel byť.“

V rámci poľskej ligy vlani prestúpil do klubu Falubaz Zielona Góra. „Je to najlepšia organizácia, v akej som kedy jazdil. Či už ide o zázemie, profesionalitu, prístup k jazdcom alebo fanúšikov, ktorí sú najlepší na svete! Na každých pretekoch sme mali 15 000 ľudí,“ neskrýva nadšenie Vaculík. Zielona Góra skončila na 4. mieste, Martin bol jej najúspešnejší jazdec. Minulý týždeň si na galavečere vo Varšave v priamom televíznom prenose premiérovo prevzal aj cenu pre najlepšieho legionára ligy.

Po dlhej sezóne sa teší na oddych s rodinou, no v novembri ho čaká operácia, počas ktorej mu vyberú platničku po vlaňajšej zlomenine nohy. „Teraz mám veľa mediálnych, klubových a sponzorských povinností, z čoho je asi 95 percent v Poľsku,“ dodal Vaculík.

DETI VIAC BAVÍ TRAKTOR

Manželkou Martina Vaculíka je herečka Kristína Turjanová a spolu majú dvoch synov. Na pretekoch však v tejto sezóne boli len raz v Žarnovici. „Sú ešte maličkí, nechcem ich vláčiť po štadiónoch, a aj tak ich najviac bavilo, keď traktor upravoval dráhu. Doma však sledujú všetky moje preteky a skandujú: ,Táááto, do toho!‘ Keď som to videl na videu, bolo to veľmi milé,“ usmial sa Martin.