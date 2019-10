Nemecká rozhlasová stanica o maestrovi († 80): Česko bez Karla Gotta je krajina v stave núdze

Zahraničné médiá si v súvislosti s piatkovou rozlúčkou s Karlom Gottom († 80) v Prahe všímajú zástupy čakajúcich fanúšikov a nemecká rozhlasová stanica MDR prirovnala spoločenské postavenie zosnulého speváka k britskej kráľovnej.

"Krajina neprišla len o po celé desaťročia najobľúbenejšiu hviezdu, ale aj o národný symbol, garanta stálosti," uviedla na svojej webovej stránke nemecká rozhlasová stanica MDR, podľa ktorej bolo umelcovo spoločenské postavenie porovnateľné s postavením britskej kráľovnej Alžbety II. Česko bez Karla Gotta je podľa MDR krajina v stave núdze.

Podľa agentúry AP bol Gott "vzácny príklad popového speváka z východnej Európy, ktorého hudba si získala popularitu aj v niektorých krajinách západnej Európy, najmä v západnom Nemecku". Nemecké noviny Welt píšu o fanúšikoch, ktorí pred palácom Žofín čakali v dlhých radoch.

Dobrovoľníci Českého červeného kríža rozliali ľudom stojacim v rade do pohárikov 700 litrov čaju, uviedol server Blesk.cz. Zástupy čakajúcich ľudí pozorovali aj zahraniční návštevníci Prahy, i takí, ktorí ho nepoznali, napísal server Novinky.cz. "Neviem, kto bol Karel Gott, ale asi to bola veľmi významná osobnosť. U nás by podľa mňa takýto záujem a smútok vyvolala len smrť cisára," povedala študentka Haruko z Japonska, ktorá do Prahy prišla so spolužiakmi.

Hovorkyňa pražskej polície podľa iDNES.cz. povedala, že do večerných hodín mohlo smútočnou sieňou, kde je vystavená rakva so spevákovými pozostatkami, prejsť 30 000-35 000 ľudí. Polícia fanúšikom, ktorí sa chcú s umelcom rozlúčiť, odporučila, aby sa do radu pred palácom Žofín zaradili pred 20.00 h večer. Rozlúčka v Prahe prebieha v paláci Žofín od 8.00 h do 22.00 h. V prípade veľkého záujmu nechajú organizátori sálu otvorenú až do polnoci. Ďalšie spomienkové miesto vzniklo pri Novej scéne Národného divadla v Prahe, kde sú vylepené Gottove fotografie, umiestnené sviečky a položené kvety.