Gottova († 80) vila na Bertramke: Susedia v problémoch, zablokovali ich tisíce sviečok!

Toto ešte nezažili! Od okamihu, ako svetom preletela správa, že kráľ česko-slovenského popu Karel Gott († 80) zomrel, k vile, kde žil, prúdia davy fanúšikov aj ľudí zo zahraničia.

Okolie pred známou Bertramkou, kde maestro prežil veľkú časť svojho života, zaplavili kvety, vence, sviečky, fotografie a dojemné odkazy do neba. Aktuálne najväčšie pietne miesto v Prahe však má aj svoju odvrátenú stránku - niektorí Gottovi susedia sa totiž nevedia dostať k vlastnému domu a zablokované ostali aj ich autá utopené v mori spomienkových predmetov. Vila a jej okolie je tak pod dozorom polície aj hasičov. Správa, že Gott podľahol zákernej chorobe, zasiahla srdcia nielen jeho najbližších, ale aj obrovskú základňu fanúšikov, ktorá maestrovi vzdáva úctu.

Pred vilou na Bertramke hneď na druhý deň po umelcovej smrti vzniklo pietne miesto, kde každou hodinou pribúdajú ďalšie a ďalšie kvety, vence, sviečky, dojemné odkazy do neba, detské kresbičky aj sväté obrázky. Pre susedov, ktorí majú na Karla len tie najlepšie spomienky, to však znamená výrazné komplikácie. Majú totiž obrovský problém dostať sa do svojich domov, nakoľko sviečky horia už aj pred ich dverami, niektorým aj na plotoch a kvety sú položené aj pred garážou susedného domu. Jedno zo zaparkovaných áut zostalo dokonca zabarikádované. Majiteľ vozidla určite ani vo sne netušil, ako sa situácia vyvinie a tak momentálne nemá šancu z miesta odísť.

Autá, ktoré do ulice vojdú, majú problém sa v nej otočiť, aby sa dostali preč, cúvajú preto späť. Do aktuálne najvyhľadávanejšej pražskej lokality prúdi aj množstvo taxíkov. Do vlastnej vily by sa nevedela dostať ani Ivana Gottová, ktorá aj s deťmi odišla k manželovmu kamarátovi do západného Česka. „Zatiaľ rodine spontánna pietna akcia neprekáža. Len čo sa rozhodnú do vily vrátiť, právnik sa spojí s úradmi a budú situáciu riešiť,“ povedal denníku Aha! zdroj z rodiny.

Hrozba požiaru

Susedia nemajú problém len s parkovaním, obávajú sa aj možného požiaru z tisícok sviečok. Hasiči ľudí vystríhajú, aby ich neumiestňovali do blízkosti horľavého materiálu. Dianie v ulici Nad Bertramkou denne monitoruje aj polícia a tiež bezpečnostná služba. „Kompletné upratanie pietneho miesta zaistíme na žiadosť príslušných orgánov po rozlúčke s Gottom, teda podľa predpokladu v pondelok 14. októbra,“ uviedol pre idnes.cz Petr Jansa z Technickej správy komunikácií hlavného mesta Prahy. Dodal, že ak ich požiadajú o uskladnenie sviečok na ďalšie účely, urobia tak. Inak bude so sviečkami a všetkými predmetmi naložené ako s bežným odpadom.