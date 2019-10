Súd rozhodol o exkriminalistovi Snopkovi: Prišiel pre spor o 27-tisíc o primátorské kreslo?

Verdikt je právoplatný. Mediálne známy Matej Snopko (55) čelil na Okresnom súde vo Zvolene žalobe, že nezaplatil tisíc eur žene, od ktorej kupoval dom.

Dediči dnes už po nebohej majiteľke nehnuteľnosti, kde v súčasnosti býva exvyšetrovateľ aj s rodinou, vraveli, že išlo o sumu 27-tisíc eur. Naopak, Snopko tvrdil, že za dom platil vo viacerých splátkach a túto spomínanú sumu jej vyplatil priamo na ruku.

Matej Snopko na súde vypovedal, že peniaze žene vyplatil v hotovosti tak, ako to chcela. Podľa neho bol za ňou v jej byte aj so svedkom, ktorý sa zúčastnil na odovzdávaní peňazí. Potvrdili to aj viacerí svedkovia a tiež písomný doklad. Sudca Okresného súdu vo Zvolene v tomto prípade rozhodol, že žalobu v istine a príslušenstve zamieta. „Súd mal za preukázané svedeckými výpoveďami, že k doplateniu zvyšku kúpnej ceny 27-tisíc eur došlo,“ píše sa v rozsudku, ktorý je už právoplatný.

Snopko bol v čase, keď sa týmto sporom začal zaoberať súd, kandidátom na primátora mesta Zvolen. Nakoniec v súboji o primátorské kreslo neuspel a víťazkou sa stala staronová primátorka Lenka Balkovičová. „Spolitizovanie tejto kauzy ma pravdepodobne pripravilo o víťazstvo vo voľbách. Zadosťučinením pre mňa však bude, že sa ľudia dozvedia, aká je pravda. Teda že som za dom riadne zaplatil,“ uzavrel Snopko.