Bývalá hviezda NHL o hokejovej kariére Petra Čecha: Nerobí to len pre radosť

Štyrikrát získal majstrovskú trofej v anglickej futbalovej Premier League, raz triumfoval v Lige majstrov aj Európskej lige a bol neodmysliteľnou súčasťou českej reprezentácie.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Brankár Petr Čech síce po skončení minulej sezóny uzavrel aktívnu futbalovú kariéru, no pri športe zostal. Pôsobí v štruktúrach londýnskej Chelsea a najnovšie bude v rámci voľného času chytávať za hokejový klub Guildford Phoenix, ktorý patrí do štvrtej najvyššej britskej súťaže NIHL 2.

Rodáka z Plzne čaká súťažný debut v hokejovej bránke v nedeľu, keď jeho nový tím nastúpi proti Swindonu. "Som veľmi rád, že mám možnosť chytať za Guildford a vyskúšať si zápasy. Snáď môžem pomôcť tomuto mladému tímu, aby dosiahol naplnenie svojich cieľov pre aktuálnu sezónu," povedal Čech podľa klubového webu krátko po uzavretí dohody.

Sedemnásobný najlepší futbalista Česka je dlhodobo známy svojou náklonnosťou k hokeju. V minulosti sa predstavil v úlohe gólmana v exhibičnom zápase pri rozlúčke Martina Havláta s kariérou. Už vtedy zaujal pozornosť viacerých skúsenejších kolegov v maskách. "Jeho prechod k hokeju ma neprekvapuje. Na exhibíciu priletel na skok po tréningu a bolo úžasné sledovať, ako je do toho zapálený. Predvádzal rozštepy a vôbec sa nešetril. Martin Havlát mal dokonca strach, aby sa nezranil," cituje portál iSport.cz bývalého brankára NHL Ondřeja Pavelca.

Spomenutý Pavelec skončil s hokejom vlani tesne po oslave 31. narodenín. Jeho o šesť rokov starší krajan naopak len teraz začína svoju hokejovú púť. "Na Havlátovej exhibícii na mňa urobil dojem. O chytaní toho vie veľmi veľa. Jeho záujem o hokej je veľký a bolo vidieť, že nie je v bránke prvýkrát. Bavilo ho to a pri rozkorčuľovaní nás ani len nepustil do bránky. Ako ho všetci poznáme, určite nejde do zápasu len tak, aby sa postavil do bránky pre radosť. Určite bude chcieť chytať výborne," dodal odchovanec Kladna.