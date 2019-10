Hercovi Hartlovi obrátila šou Tvoja tvár znie povedome život naruby: Prišiel o angažmán v divadle!

Musel povedať nie! Dávid Hartl (25) je jedným zo súťažiacich v markizáckej šou Tvoja tvár znie povedome. Zákulisie šou však nie je vždy také veselé, ako na obrazovke.

Mladý herec, ktorý má svoju pracovnú základňu predovšetkým v divadle, priznal, že kvôli šou musel výrazne osekať svoje aktivity. To sa, samozrejme, odzrkadlilo nielen v jeho nabitom diári, ale aj v peňaženke. Hartl, ktorý má za sebou zatiaľ päť kôl, priznáva, že markizácka šou ho zhltla celého aj s topánkami. „Tvoja tvár znie povedome totálne pohltila všetok môj čas. A narúša mi všetko. Ovplyvnilo mi to diár natoľko, že som musel pristúpiť až k radikálnym rozhodnutiam,“ prezradil herec, ktorý musel výrazne okresať milované divadlo. „Prerušil som angažmán v divadle Nová scéna, som na voľnej nohe, aby som si mohol rozložiť sily. Odmietol som aj ponuku do iného divadla, kde by som skúšal dve hry naraz, ale s Tvárou sa to fakt nedá,“ uviedol Dávid.

Prípravou na predstavenia trávi každú jednu voľnú minútu, dokonca aj pri šoférovaní či umývaní riadu.Je to džob na sedem dní v týždni, ale baví ma to. Teraz mám premiéru nie trikrát za rok, ale každý týždeň,“ ozrejmil umelec, ktorého herecký a spevácky talent ospevuje porota už od prvého kola. Netají sa však tým, že ponuku účinkovať v šou zobral až na druhý pokus. Tvorcovia ho totiž do projektu lanárili už minule, práve pre povinnosti v divadle však odmietol.

Tentoraz už neodolal a uprednostnil televíznu megašou. Hartl však ako účinkujúci v Tvári určite netrie biedu. Podľa našich informácií si za jednu epizódu môže prilepšiť približne o 1 000 až 1 500 eur, takže za desať kôl sa môže zárobok vyšplhať až na mastných 15 000 eur. Najbližšie sa predvedie ako speváčka Ariana Grande, kde si strihne dueto so Steviem Wonderom, ktorého stvárni Sväťo Malachovský.