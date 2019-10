Spevák Richard Müller nemá jasno vo financiách: Neviem, koľko zarábam

Zatĺka alebo netuší? Richard Müller (58) je na hudobnom výslní už desaťročia a hmotnou núdzou preto, pochopiteľne, netrpí.

Naopak, patrí medzi najžiadanejšie slovenské hviezdy a jeho pracovný diár je vždy plný. Umelec však prekvapil tvrdením, že nevie, ako na tom finančne je a koľko vlastne zarába. Spevákov manažér Adnan Hamzič (44) má v tejto oblasti lepší prehľad než umelec a Novému Času objasnil, koľko stoja Richardove koncerty a vystúpenia.

Richard Müller patrí k slovenskej hudobnej špičke a nepochybne patrí medzi najlepšie platených spevákov. Interpret piesní ako Milovanie v daždi, Po schodoch, Cigaretka na dva ťahy a mnohých ďalších hitov však prekvapivo tvrdí, že nevie, koľko zarába.

„Je to naozaj neuveriteľné, ale ja neviem, aký mám honorár. Raz za čas dostanem peniaze a spýtam sa, za aké obdobie to bolo, na čo je mi odpovedané. Ale že by som vedel dopredu, že idem tam a tam vystúpiť za toľko a za toľko, to neviem. Príde vždy iná čiastka,“ vyjadril sa umelec v televíznej Šou Jana Krausa, kde bol hosťom spolu s ďalšími známymi hudobníkmi Michaelom Kocábom a Ondřejom Soukupom.

Muzikantská trojica totiž brázdi Česko a Slovensko na spoločnom turné. Konkrétnu sumu nepovedal ani po vytrvalom podpichovaní českého moderátora, ktorú sa ju snažil z Richarda vymámiť.

Rozdielne sumy

To, o koľko stučnie Müllerovo konto po koncertoch a vystúpeniach, vie len veľmi úzky okruh zainteresovaných ľudí z hudobnej brandže. „Výška Richardových honorárov je obchodná záležitosť. Každopádne však platí, že cena je viac-menej stanovená a vo všeobecnosti ju určuje usporiadateľ daného podujatia. Závisí najmä od toho, v akej zostave kapela vystúpi, lebo od toho závisí aj výška nákladov,“ povedal Novému Času spevákov manažér Hamzič.

Keďže Müller patrí k slovenským hudobným esám a má okolo seba početný pracovný tím, je nad slnko jasné, že v hre nie sú žiadne drobné. „Štandardne ide o tisícky eur za vystúpenie. Príjem však neznamená zisk. Zo sumy sa platí technika, kapela, cesta, ubytovanie a tak ďalej. Súčasťou je aj honorár pre umelca,“ vysvetlil Hamzič, ktorý však konkrétne cifry za vystúpenia prezradiť nechcel.