Dražba vecí zosnulého speváka: Neopratý sveter Kurta Cobaina môže vyniesť až 270-tisíc €

V Kalifornii sa bude dražiť sveter speváka Kurta Cobaina († 27). Ide o kúsok, ktorý mal na sebe počas unplugged vystúpenia s kapelou Nirvana v roku 1993. Do dnešného dňa nebol opratý a očakáva sa, že sa predá za závratných 270-tisíc eur!

Uplynulo 25 rokov od smrti Kurta Cobaina, no fanúšikovia na tohto výnimočného človeka stále nezabudli. Práve naopak. O jeho veci majú obrovský záujem. Americká aukčná spoločnosť Julien‘s sa preto rozhodla usporiadať dvojdňovú dražbu rockových memorabílií. Konať sa bude 25. a 26. októbra. Napriek tomu, že kúpiť sa bude dať aj Kurtova gitara, oveľa väčší záujem je o jeho kúsok oblečenia.

Olivovozelený sveter je totiž veľmi výnimočný. Spevák ho mal na sebe počas nahrávania unplugged vystúpenia v roku 1993. Sveter nebol do dnešného dňa opratý, má vytrhnuté gombíky, vyťahané vrecká a vypálenú dierku od cigarety. Jeho vyvolávaciu cenu stanovili na 45-tisíc eur, ale odhaduje sa, že sa predá až za 270-tisíc.

Kurt Donald Cobain

● Dátum narodenia: 20. 2. 1967, Aberdeen

● Dátum úmrtia: 5. 4. 1994, Seattle

● Preslávil sa ako spoluzakladateľ a frontman skupiny Nirvana

● Hudobné hity: Smells Like Teen Spirit, Come As You Are, Lithium

● Manželka: speváčka Courtney Love (55), 1992 - 1994

● Deti: Frances Bean Cobain (27)