V Košiciach prvýkrát v histórii sčítali cyklistov: To číslo vás milo prekvapí!

V metropole východu sa uskutočnilo prvé sčítanie cyklistov počas rannej špičky i víkendu! Mravčiu prácu v teréne uskutočnili členovia košickej Cyklokoalície.

Občianske združenie upozornilo na potrebu získavania údajov o tomto spôsobe dopravy, aby bolo plánovanie cyklistickej infraštruktúry efektívnejšie. V rannej špičke napočítali takmer 800 cyklistov, najviac ich prešlo Námestím Osloboditeľov.

Prvé sčítanie cyklistov v metropole východu uskutočnili dobrovoľníci počas rannej špičky medzi 7. a 9. hodinou ráno na križovatkách Námestia Osloboditeľov a Štúrovej, Námestia Maratónu mieru a Hviezdoslavovej, Triedy SNP a Popradskej, Moyzesovej a Poštovej, a tiež Moyzesovej a Alžbetinej. Námestím Osloboditeľov pred Auparkom prešlo za dve hodiny na bicykli 236 ľudí. Druhým najfrekventovanejším vstupom do centra bolo Námestie Maratónu mieru, ktoré využilo 163 cyklistov.

Okrem frekvencie pohybu cyklistov v meste sledovali dobrovoľníci aj ďalšie údaje. Len necelú tretinu z celkového počtu cyklistov tvorili ženy. Zaujímavý je aj podiel zdieľaných bicyklov, ktoré na rannú cestu využilo viac ako 8 percent dochádzajúcich. „Samospráve celkom chýbajú údaje o nemotorovej doprave, s ktorými je možné infraštruktúru v meste navrhovať lepšie. Sme radi, že sme takto mohli mestu dopomôcť - sčítania budeme opakovať, no pre kvalitné dáta je rozhodne potrebné na hlavné ťahy inštalovať automatické sčítače cyklistov,” hovorí Adrián Chreň z Cyklokoalície Košice.

Cyklokoordinátorka mesta Košice Veronika Urbanovičová pre Nový Čas uviedla, že pre miestnych cyklistov sa tento rok dobudoval a skolaudoval 375 metrov dlhý úsek cyklotrasy od parkoviska pri hati na Jenisejskej ulici po nábreží Hornádu až na koniec Ladožskej ulice. Rovnako sa obnovilo vodorovné dopravné značenie na Komenského ulici. “Vedenie mesta sa po svojom nástupe pokúša zlepšiť situáciu ohľadom cyklistickej infraštruktúry. Z tohto dôvodu je v rozpočte na rok 2019 vyčlenených 1 milión eur na projektovú prípravu cyklochodníkov. Z projektov, na ktorých sme začali pracovať, je napr. výstavba cyklistickej cestičky v Čermeli pri stanici Detskej železnice,” uviedla Urbaničová s tým, že jej realizáciu predpokladajú na budúci rok.

Ďalšou novinkou bude predĺženie cyklistickej trasy po brehu rieky Hornád vedúcej z centra mesta cez celú mestskú časť Nad jazerom do mestskej časti Krásna, formou združeného chodníka pre peších a cyklistov. “Na približne 600-metrovom úseku dôjde k výmene asfaltového povrchu a k oddeleniu peších a cyklistov pomocou varovného pásu. Ďalej bude cyklochodník približne v dĺžke cca 800 metrov riešený novým zvislým dopravným značením,” dodala. Cyklokoordinátorka doplnila, že ich prioritou je aj prepojenie cyklotrás a predĺženie Pešej zóny na Námestí osloboditeľov až po Fejovu ulicu, kde by zrejme už budúci rok prezentovali verejnosti konkrétne detaily zmien v celej tejto lokalite.

Čo vám ak cyklistom chýba v Košiciach?

Marcela Hrabovská (50), zdravotníctvo

Na bicykli jazdím do práce každý deň cez centrum mesta. Mne osobne na moje potreby cyklistická infraštruktúra vyhovuje. So stavom ciest som spokojná, mne to stačí a som spokojná.

Michal Bradovka (33), podnikateľ

Cyklistika v meste sa rýchlo rozvíja, no infraštruktúra sa buduje pomaly. Najviac mi v meste chýba prepojenie cyklotrás. Tie naše vedú z bodu A do bodu B, potom je medzi nimi veľká pauza a zase začína iná. Bolo by super sprístupniť aj rekreačné oblasti v okolí aj pre bežných cyklistov.

Richard Šariščan (27), barman Pokoj

Vždy sa hýbem na bycikli. Cyklotrasa z Terasy, kde bývam, vedie do mesta okľukou. Aby sme bezpečne a rýchlo prešli mestom, musím sa držať jedného hlavného ťahu. V meste mi skôr prekáža správanie chodcov, ktorí často nerešpektujú vyznačené cyklochodníky.