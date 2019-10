Reprezentácia prvýkrát na novom Tehelnom poli, s Paraguajom rozlúčka tria

Prvýkrát na novom Tehelnom poli sa slovenská futbalová reprezentácia predstaví v nedeľu 13. októbra v prípravnom zápase proti Paraguaju (20.45 h).

Leitmotívom súboja s Juhoameričanmi bude oficiálna reprezentačná rozlúčka s triom dlhoročných opôr Martinom Škrtelom, Tomášom Hubočanom a Adamom Nemcom.

Slovensko v októbrovom asociačnom termíne už absolvovalo kvalifikačný duel EURO 2020, keď vo štvrtok v Trnave remizovalo s Walesom 1:1. Po ňom sa k tímu českého trénera Pavla Hapala pripojila trojica lúčiacich sa, v piatok v Šamoríne ich čakal zatvorený tréning a v sobotu už priamo na Tehelnom poli oficiálna predzápasová tréningová jednotka. Hoci v slovenskom tábore zavládol po trnavskej remíze s "drakmi" smútok, už sa treba sústrediť na atraktívny súboj s výberom argentínskeho kouča Eduarda Berizza.

Hapal už avizoval, že trio Škrtel, Hubočan, Nemec dostane svoju minutáž, resp. že sa zostava z duelu s waleským semifinalistom EURO 2016 obmení. Slováci však budú chcieť hrať na dobrý výsledok. "Videl som už pár takýchto rozlúčiek. Tréneri, tak to bolo napríklad za Brücknera, to nemajú veľmi radi. Má to vždy ten exhibičný nádych. Ale myslím si a verím, že chlapci prišli zdraví, pripojili sa k nám ešte večer po zápase s Walesom, potrénujeme a pôjdeme do toho s plnou vážnosťou. Je to medzištátny zápas, výsledok poletí do sveta, chceme urobiť všetko preto, aby sme v ňom boli úspešní. Aj keď samozrejme zostavu obmeníme," povedal tréner SR.

"Zápas s Paraguajom bude ďalšia dobrá previerka, určite sa naň dobre prichystáme. Bude to rozlúčka troch hráčov, takže by bolo veľmi pekné, ak by bola víťazná. Bude to emotívne, na druhej strane sa ešte nelúčia s hráčskou kariérou. Tie roky v reprezentácii a to, čo pre ňu odviedli im nikto nezoberie," vyjadril sa stopér milánskeho Interu Milan Škriniar.

Slovensko sa v ére samostatnosti stretlo s Paraguajom jediný raz. V základnej skupine MS 2010 v JAR s ním prehralo 0:2, napriek tomu Slováci postúpili do osemfinále. Paraguaju vypadol z nominácie pre zranenie Ramon Martinez, stredopoliar kolumbijského Atletica Mineiro utrpel koncom septembra fraktúru nosa a nestihol sa zotaviť. Berizzo má k dispozícii 22 hráčov na čele s krídelníkom Miguelom Almironom - spoluhráčom brankára Martina Dúbravku z tímu anglickej Premier League Newcastle United. Paraguaj vo štvrtok prehral v príprave v Srbsku 0:1 v Kruševaci po góle Aleksandra Mitroviča z 90. minúty. Navyše prišli o lídra tímu Miguela Almirona, ktorý dostal prísnu červenú kartu.

"Zápas proti Srbsku sa vyznačoval veľkou intenzitou. So súperom, ktorý disponuje veľkým množstvom kvalitných futbalistov, sme odohrali vyrovnanú partiu. S domácimi sme držali krok v obrane i v útoku a za predvedený výkon i vyvinuté úsilie sme si zaslúžili lepší výsledok. Napriek prehre si zo zápasu odnášame pozitíva," povedal Berizzo pre paraguajské médiá. Premiéru v paraguajskom národnom tíme absolvovali stredopoliari Jorge Morel a Mathias Villasanti pôsobiaci v domácej ligovej súťaži. Po vyše dvaapolročnej prestávke sa v drese "La Albirroja" opäť predstavil útočník mexického Juarezu Dario Lezcano, ktorý sa po sporoch s bývalým koučom Franciscom "Chiquim" Arcem vzdal reprezentácie.

Napriek tomu, že v poslednom desaťročí sa stal tradičným domovským stánkom slovenskej reprezentácie štadión v Žiline a neskôr v Trnave, zostáva Tehelné pole s 51 zápasmi naďalej štadión s najvyšším počtom odohraných zápasov. Ten posledný 14. novembra 2009 proti USA vyhralo Slovensko 1:0. Po rozdelení tam nastúpilo prvýkrát v apríli 1994 a zvíťazilo nad Chorvátskom 4:1. Návrat slovenskej reprezentácie na Tehelné pole sa ponesie aj v duchu 80. výročia od historicky prvého oficiálneho medzištátneho zápasu Slovákov proti Nemecku (27. augusta 1939, výhra 2:0). Pri tejto príležitosti zorganizuje Nadácia slovenského futbalu v spolupráci so SFZ pre fanúšikov aj exkluzívnu dražbu originálnych zápasových dresov. Slováci nastúpia na duel s Paraguajom s dresom s nápisom "80 ROKOV 1939-2019". Výťažok z dražby poputuje na konto Nadácie slovenského futbalu. Tá okrem iných aktivít, materiálne a finančne podporuje fyzické osoby - bývalých i súčasných hráčov futbalu a funkcionárov SFZ, ktorí sa nie z vlastnej viny ocitli v tiesni, najmä po zdravotnej stránke