Sabovčík dá definitívnu bodku za exhibíciami: Salto vzad už nepredvedie

Jozef Sabovčík (55) síce ukončil súťažnú krasokorčuliarsku kariéru už pred viac ako troma dekádami, doteraz však výkonmi na ľade zabáva fanúšikov po celom svete.

Má však už 55 rokov a dva dni po 56. narodeninách plánuje dať za exhibičnými vystúpeniami definitívnu bodku - v rodnej Bratislave. Ako sám priznal, už dlhší čas nevystupoval.

"V roku 2016 som korčuľoval počas exhibície na majstrovstvách Európy v Bratislave, bolo to pre mňa symbolické. Vtedy to bolo tridsať rokov od chvíle, keď som skočil ako prvý na súťaži štvoritý skok. Po vystúpení som prestal s vlastnými tréningmi, venoval som sa na ľade iba mojim zverencom. Tomáš Verner, Michal a Eliška Březinovci ma však oslovili s myšlienkou osláviť moju kariéru a poriadne sa rozlúčiť. Bol som z toho nadšený a už sa neviem dočkať exhibície. Dávame dokopy záverečné body scenára,“ priznal vo videorozhovore Jozef Sabovčík.

Na rozlúčke v Bratislave už od neho nemôžu priaznivci očakávať kúsok, ktorý ho preslávil po celej planéte - salto vzad. "Zo zdravotných dôvodov ho už nerobím, po päťdesiatke to už veľmi nejde. Od šiestich rokov som odskákal veľa skokov, poznačili aj moje telo. Aj moja manželka sa už o mňa bála. Skočiť salto zdanlivo nie je ťažké, potrebujete rýchlosť a dobrý rozbeh. Viem však, že mnohí krasokorčuliari to nedokázali, skúšal ho aj Jevgenij Pľuščenko a nezvládol to. Často niekto príde za mnou a hovorí mi, aby som ho naučil salto. Nerobím to, môže spadnúť na chrbát či na hlavu a potom je zle. V minulosti si pri tréningu salta Kurt Browning vykĺbil rameno a radšej to nechal tak,“ prezradil bronzový medailista zo ZOH 1984 v Sarajeve.

Jozef Sabovčík dlhodobo žije v USA, domov našiel v Salt Lake City, kde počas otváracieho ceremoniálu ZOH 2002 previedol spomenuté salto. Vystúpenia na ľade mu už veľmi nechýbajú.

"Pred časom som sa bavil so Scottom Hamiltonom. Hovoril mi podľa svojej skúsenosti, že krasokorčuľovanie po skončení kariéry mi nebude chýbať. Neveril som mu, myslel som si, že to nie je možné. A vidíte. Dnes mu úplne rozumiem. Človek sa dostane do inej fázy života. Ja som si svoje už odkorčuľoval, nechávam to už na iných,“ pokračoval. Na ľade však trávi veľa času, avšak ako tréner.

Našiel si však nového koníčka, vo voľnom čase sa venuje stolárčine. "Nedávno som synovi postavil do izby písací stôl. Potrebujem sa venovať aj niečomu inému. Krasokorčuľovanie mám rád, ale 24 hodín denne sa nedá robiť. Mám viaceré hobby. Nedávno som si vystaval veľký počítač, aby som sa mohol hrať so synom hry cez internet,“ poznamenal s úsmevom dvojnásobný majster Európy z Göteborgu 1985 a Kodane 1986.

Slovenské krasokorčuľovanie v súčasnosti nemá zástupcov medzi najlepšími v Európe ani vo svete. "Slovensko je malá krajina, ale vychovala veľa skvelých krasokorčuliarov. Veď len z Bratislavy sme Ondrej Nepela, Karol Divín a ja. Keď sa pozriete na základňu v USA, Rusku a u nás, potom je to náročné. V mase ľudí sa vždy niekto nájde, kto vyskočí,“ poznamenal Sabovčík.

Definitívnu bodku za vystúpeniami Jozefa Sabovčíka príde urobiť mnoho hviezd svetového krasokorčuľovania. V rámci šou Fire on Ice sa na ľade predstavia aj Alexej Jagudin, Adelina Sotnikovová, Tatiana Totmianinová s Maximom Marininom či mnohí ďalší. "Bude to skvelá spoločnosť. Škoda, že nemôžu prísť moji veľkí priatelia - rivali z amatérskych dôb a skvelí korčuliari Scott Hamilton a Brian Orser. Obaja majú pracovné povinnosti v zámorí a do Bratislavy to majú ďaleko,“ povedal 55-ročný Bratislavčan Sabovčík. Bol to práve on, kto v roku 1986 previedol prvý štvoritý skok na súťaži. Medzinárodná korčuliarska únia ISU ho neskôr neuznala. Celý svet však stále hovorí o Sabovčíkovi ako o prvom krasokorčuliarovi so štvoritým súťažným skokom.