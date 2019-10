Kuriózny gól videli diváci v kvalifikačnom zápase o futbalové EURO 2020 medzi Holandskom a Severným Írskom (3:1).

Strelil ho v 91. minúte Holanďan Luuk De Jong (29) a mal pri ňom naozaj poriadny kus šťastia. Centrovaná lopta do šestnástky súpera vyletela do vzduchu a vzápätí padla priamo k Jongovi, ktorý ju už iba bez problémov zblízka dokopol do siete. Holanďania sú v skupine s 12 bodmi na vedúcej pozícii.