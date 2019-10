Babiš dal ministrovi dopravy výplach žalúdka pre poslednú rozlúčku s Gottom: To, čo spravil bolo neprijateľné

Premiér Andrej Babiš (ANO) označil za neprijateľné, že minister dopravy Vladimír Kremík využil služobné ministerské vozidlo, aby predbehol rad na Žofíne, kde sa verejnosť lúči so zosnulým spevákom.

Informoval o tom server iDNES.cz. Kremlík má podľa neho pozvanie na sobotňajšiu zádušnú omšu. Kremlík sa na twitteri ospravedlnil a uviedol, že chcel vzdať Gottovi úctu.

Fotogaléria 14 fotiek v galérii

Podľa iDNES.cz Kremlík využil ministerské auto, aby nemusel čakať v rade s tisíckami fanúšikov, ktorí sa chcú s maestrom rozlúčiť. "Pán minister má byť v práci a rozlúčiť sa mohol večer. Navyše, pokiaľ viem, má pozvanie na sobotu. Takže, ak je to, ako píšete, tak je to neprijateľné a ministrovi to vysvetlím, že takto sa správať nemôže, "povedal Babiš serveru.

Kremlík sa na twitteri ospravedlnil. "Veľmi som si prial vyjadriť pánovi Karlovi Gottovi úctu. Jeho pesničky som počúval od detstva a mám ich hrozne rád. Uznávam ale, že predbehnúť čakajúcich ľudí kvôli nabitému programu bolo nevhodné a ospravedlňujem sa za to," napísal.

Podľa serveru členovia Babišovej vlády zvažovali, že sa prídu s Gottom na Žofín rozlúčiť, nakoniec zmenili názor. Všetci dostali pozvanie na sobotňajšiu zádušnú omšu, ktorá je pre verejnosť uzavretá a ktorú budú môcť ľudia sledovať len vonku na veľkoplošných obrazovkách.