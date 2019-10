Martin Nikodým zahodil hereckú kariéru pre moderovanie: Rozhodla jeho životná priorita

Pri mene Martin Nikodým (48) sa televíznym divákom vybavia relácie Milionár, Milujem Slovensko či najnovšie markizácka šou Tvoja tvár znie povedome.

Kým pred rokom hviezdil v šou ako účinkujúci, piatu sériu moderuje. O tom, čo bolo jednoduchšie, ale aj o tom, prečo si ako vyštudovaný herec zarába na živobytie moderovaním, aký je otec a či má po svojom boku lásku svojho života, porozprával v rozhovore pre Nový Čas Nedeľa.

Ste vyštudovaný herec, no váš profesijný život ste zasvätili moderovaniu. Prečo?

Bola to iba náhoda. Po 1. ročníku na DAMU v Prahe mi zavolal kamarát, že hľadajú moderátorov do súkromného rádia v Bratislave a či nepôjdeme na konkurz. On napokon na konkurz neprišiel, mňa zobrali. Zistil som, že ma moderovanie baví. Prerušil som na rok štúdium a moje smerovanie sa začalo úplne otáčať. Náhody sú aj moje stretnutia s ľuďmi. Vo chvíli, keď potrebujem, aby niekto vstúpil do môjho života, tak ten človek príde. Aj moderovanie šou Tvoja tvár znie povedome je zrejme taká náhoda. Minulý rok som si tak užíval účinkovanie v šou, že som si povedal, že by som si prial ešte raz sa dotknúť tejto atmosféry. No a vidíte, teraz Tvár moderujem. V skutočnosti si myslím, že žiadne stretnutie nie je náhodné a veľa vecí si do svojho života priťahujeme.

Nie je vám ľúto, že sa už nevenujete herectvu?

Ja som hral v niekoľkých divadlách. Napríklad v Hello, Dolly! na Novej scéne. Lenže keď na mňa Leopold Haverl zakričal: „Cornelius, kde si?“ a ja som vyšiel z prepadliska na javisku a spýtal som sa: „Volali ste, pán Vandergelder?“, vždy sa z hľadiska ozvalo: „Aha, Milionár!“ A ja som tak veľmi chcel byť Corneliom Hacklom! No nešlo to, všetci ma poznali z televízie ako moderátora vedomostnej súťaže Milionár. Istý čas sa vo mne odohrával vnútorný boj, že budem aj hercom aj moderátorom.

Čo rozhodlo?

Mojou najväčšou životnou prioritou je sloboda. Neznamená to však, že si robím, čo chcem, ale keď ma niekto bude chcieť zviazať, tak sa tomu budem brániť. Mám pocit, že moderátor je oveľa slobodnejší vo svojom prejave ako herec. Oveľa viac poznačuje svoju prácu vlastnými životnými skúsenosťami. Herec hrá rolu, ktorú dostane, a počúva príkazy režiséra. Je akousi plastelínou v jeho rukách.