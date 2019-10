Zbaví sa Bratislava konečne tej opachy? Železnice vyhlasujú architektonickú súťaž na Hlavnú stanicu

Medzinárodnú architektonicko-urbanistickú štúdiu na komplexnú obnovou bratislavskej Hlavnej stanice chcú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v spolupráci s hlavným mestom vyhlásiť do konca roka.

Vyhlásil to generálny riaditeľ ŽSR Juraj Tkáč.

"Táto štúdia by mala presne ukázať, ako by mala vyzerať Hlavná stanica a predstaničné námestie v budúcnosti. Ruka v ruke s tým ide modernizácia infraštruktúry Hlavnej stanice. Bude to veľký projekt," avizuje Tkáč.

Odhadované náklady na rekonštrukciu len samotnej infraštruktúry ako koľajiska či predĺženia nástupíšť sú podľa jeho slov vo výške 147 miliónov eur. Železnice deklarujú, že chcú v projekte postupovať maximálne profesionálne a snažiť sa, aby bol financovaný predovšetkým zo zdrojov Európskej únie. "V najbližších dvoch týždňoch spúšťame verejné obstarávanie na proces posúdenia vplyvov na životné prostredie (EIA) úseku od Hlavnej stanice až po štátnu hranicu s Rakúskom," podotkol generálny riaditeľ ŽSR.

Minulý rok vyčlenila vláda železniciam 2,8 milióna eur na komplexnú rekonštrukciu Hlavnej stanice. Dôvodom boli aj tohtoročné májové majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. Železnice tvrdia, že sa dotácie nedotkli a čiastkové úpravy budovy pred hokejovým šampionátom realizovali vo vlastnej réžii a z vlastných zdrojov. "Peniaze z dotácie budú pravdepodobne použité, či už na vypracovanie architektonicko-urbanistickej štúdie alebo ďalších procesov, ktoré budú súvisieť s celkovým konceptom Hlavnej stanice," spresnil Tkáč.

Mesto Bratislava zastáva názor, že Hlavnú stanicu a priestor okolo nej treba riešiť jednou veľkou architektonickou súťažou. "Bez ohľadu na budúcnosť Filiálky je tento priestor hanbou nielen v očiach turistov, ale aj Bratislavčanov," povedal pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla. Magistrát potvrdil, že so ŽSR rokuje o spoločnom postupe pri riešení Hlavnej stanice, predstaničného priestoru vrátane pešieho prepojenia zo stanice na zastávku MHD Sokolská na Pražskej ulici.

Nedávno zverejnená štúdia realizovateľnosti uzla Bratislava, ktorá má zásadným spôsobom ovplyvniť vývoj železničnej dopravy v hlavnom meste, predpokladá, že do roku 2025 by sa malo začať pracovať na projektoch modernizácie bratislavskej Hlavnej stanice a revitalizácie úseku Bratislava predmestie - Bratislava filiálka. Do roku 2030 by sa tieto projekty mohli začať realizovať.