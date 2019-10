Na MS v Dauhá vraj chýbala najviac! Sexi Ruska sa sústreďuje na Tokio

Pripravovala sa usilovne, štart na MS mala v kalendári zapísaný veľkými písmenami, no nakoniec na MS v katarskej Dauhe predsa len neštartovala!

Jej absenciu si všimli mnohí, najmä tí, ktorí dávajú dohromady tradičné rebríčky najsexi účastníčok vrcholných športových podujatí.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Ruská diaľkárka Daria Klišinová (28) im všetko skomplikovala. Museli ju z popredných priečok vyčiarknuť. Príťažlivá rodáčka z Tveru, ktorá už roky žije a trénuje v USA, trénovala v Španielsku, no týždeň pred šampionátom poslala všetkým smutný odkaz na svojom instagramovom profile.

„S mojim tímom sme sa rozhodli neštartovať v Dauhe. Dôvodom je zranenie stehenné svalu, ktoré mi tu neumožňuje podať očakávané výsledky,“ napísala Daria a pridala: „Najdôležitejšie pre mňa je postupná a bezproblémová príprava na olympijskú sezónu.“

Sexi atlétka má doma niekoľko medailí, najviac z halových ME, no sníva sen o olympijskom kove. Chcela ho získať už v Riu, no škandál s ruským dopingom spôsobil, že na OH 2016 štartovala ako jediná zástupkyňa atletickej veľmoci. Navyše ona sama musela bojovať o očistenie mena. Zabralo to, že ako tvár značky IMG, roky žila v USA, kde ju netestovali ruskí dopingoví komisári. Nervozita a stres jej na pohode nepridali a v Rio sa do užšieho finále nedostala. Na budúci rok v Tokiu chce všetkým ukázať, že je nielen krásna atlétka.