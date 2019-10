Slovák čelí v Británii obžalobe: Biznis si mal postaviť na novodobom otroctve

V prípade rozsiahleho zločinu obchodovania s ľuďmi pochádzajúcich z východného Slovenska vo štvrtok (10. 10.) v britskom Bristole obžalovali a vzali do väzby slovenského občana.

Slováka spolu so ženou z Poľska zadržala britská polícia v utorok (8. 10.). Išlo o výsledok činnosti spoločného britsko-slovenského vyšetrovacieho tímu, ktorý pre vyšetrenie tejto cezhraničnej kriminality vznikol v novembri 2017. TASR o tom v piatok informoval hovorca Krajskej prokuratúry Košice Milan Filičko.

"Predmetom konania je podozrenie zo spáchania skutkov spočívajúcich v naverbovaní zraniteľných osôb zo sociálne znevýhodneného prostredia na východe Slovenska, v ich preprave do Veľkej Británie a v následnom nútení vykonávať ťažkú fyzickú prácu v rámci tzv. moderného otroctva, kde boli tieto obete nútené pod hrozbou použitia násilia pracovať 16 až 18 hodín denne, sedem dní v týždni. Ďalej sú obaja zadržaní podozriví z prania špinavých peňazí - nezákonného odnímania zarobených peňazí obetiam nútených prác a podvodov," uviedol Filičko. Podozrivú ženu podmienečne prepustili zo zadržania a prokuratúra rozhoduje o jej prípadnom obvinení, respektíve obžalovaní. O ďalšom postupe sa rozhodne do 17. októbra. Súdne konanie na Korunnom súde v Bristole by sa malo začať v prvej polovici novembra.

Britské médiá informovali, že obvineným je 43-ročný Slovák Maroš T. Čelí 12 obvineniam na základe zákona o novodobom otrokárstve - šiestim obvineniam z držania osôb v nevoľníckych podmienkach a šiestim obvineniam z nútenia osôb do nedobrovoľnej práce. Prípad sa týka desiatok obetí prevažne zo Slovenska.

Na vyšetrovaní sa podieľali policajti z Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii a prokurátori Okresnej prokuratúry Košice I v súčinnosti s príslušníkmi britskej Národnej agentúry pre kriminalitu (NCA). Kľúčovú úlohu zohrali najmä pri vyhľadávaní, lokalizácii a následnom výsluchu obetí trestného činu po ich návrate na Slovensko.