Sulík predstavil ďalšie tváre kandidátky: Stranu chce posilniť starostkou, podnikateľom i youtuberom

Predseda SaS Richard Sulík predstavil v piatok ďalšie nové tváre na kandidačnej listine strany do parlamentných volieb.

Sú medzi nimi starostka bratislavského Starého Mesta Zuzana Aufrichtová, spoluorganizátor protikorupčného pochodu Tomáš Popovič, youtuber Ladislav Miko či mladý podnikateľ Polat Elalmis. Sulík o tom informoval na piatkovej tlačovej konferencii. Sulík tiež povedal, že na pozíciu podpredsedu parlamentu už SaS nebude navrhovať svojho nominanta.

Miko sa podľa Sulíka venuje ťažkým témam, akými sú šikana v škole, na pracovisku či anorexia. „V našej spoločnosti sú tieto témy mnohokrát tabuizované. Jeho fanúšikovia ho poznajú pod menom Zlý zajo," povedal šéf liberálov.

V prvej pätnástke kandidátky, ktorú schválil kongres v sobotu 5. októbra, sú Richard Sulík, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Branislav Gröhling, Alojz Baránik, Jana Cigániková, Peter Cmorej, Karol Galek, Martin Klus, Juraj Droba, Jarmila Halgašová, Anna Zemanová, Peter Osuský či Ondrej Dostál.

Sulík poukázal na to, že "mierne turbulencie" v strane sa skončili odchodom malej skupinky ľudí. "My sa konečne môžeme venovať tomu, ako prispejeme k odstaveniu Smeru-SD," skonštatoval s tým, že na kandidátke majú ešte zopár voľných miest. Dôležitý kandidáti sú už však podľa jeho slov známi.

Popovičovou ambíciou bude podľa jeho slov pokračovanie v boji proti mafii z politickej pozície. Afurichtová si myslí, že SaS dokázala kontrolovať výkon vlády a obmedziť "nekalé praktiky". Kandidovať bude z čísla 101. Pozíciu starostky sa podľa svojich slov opustiť nechystá, deklarovala slušný výkon oboch pozícií. Dodala, že ak by bol ich výkon akýmkoľvek spôsobom ovplyvnený, vyvodí dôsledky.

Sulík sa vyjadril aj k otázke podpredsedu Národnej rady (NR) SR. Na pozíciu po odchode Lucie Ďuriš Nicholsonovej do europarlamentu nominovali Ľubomíra Galka, ten však voľbou v pléne neprešiel a zo strany napokon vystúpil. Sulík povedal, že do volieb už svojho nominanta pretláčať nebudú. Dodal, že na post šéfa parlamentného výboru na kontrolu Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) nominujú poslanca Milana Laurenčíka. Líder Sas v súčasnosti nechcel hovoriť ani o žiadnych ambíciách pri povolebnom prerozdeľovaní kresiel vo vláde.

Svoj návrh kandidátky a viaceré nové osobnosti na nej predstavil Sulík už začiatkom mesiaca. Boli medzi nimi napríklad predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba či bývalý vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Pavol Milan. Kandidovať mal za SaS aj exriaditeľ RTVS Václav Mika, ktorý napokon z kandidatúry odstúpil.

Po sobotňajšom (5. 10.) nominačnom kongrese SaS zo strany vystúpili členovia Demokratického jadra SaS okolo Ľubomíra Galka a Jozefa Rajtára. Zo strany odišli po tom, ako členovia SaS hlasovaním vylúčili zo strany dovtedajšiu predsedníčku poslaneckého klubu Natáliu Blahovú. Okrem toho na kongrese schválili Sulíkov návrh kandidátky, na ktorom predstavitelia jadra nefigurovali.

Z prieskumu agentúry Polis Slovakia, ktorý realizovala na vzorke 1 145 respondentov starších ako 18 rokov, pre televíziu JOJ vyplýva, že SaS by sa so ziskom 5,1 percenta hlasov len tesne dostala do parlamentu. Sulík to pripisuje vnútorným turbulenciám. „Muselo sa to odzrkadliť. Považujem to však za krátkodobý jav. Je pre nás výzva, aby sme tento trend otočili," povedal Sulík. V prieskume z konca augusta patrilo SaS štvrté miesto so ziskom 7,9 percenta hlasov. V septembrovom prieskume strane preferencie klesli na šesť percent.