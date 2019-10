Vodiči, pozor: Výstavba obchvatu si v Bratislave vyžiada dopravné obmedzenia

Od piatka (11.10,) sú platné dopravné obmedzenia v Jarovciach a Rusovciach.

Výstavba bratislavského obchvatu D4R7 si vyžiada ďalšie dopravné obmedzenia v hlavnom meste SR Bratislave. Začnú platiť už piatok a dotknú sa predovšetkým mestských častí Jarovce a Rusovce, ale aj Vajnôr a Ružinova. Informovali o tom na facebookovej stránke Jarovské noviny.

Oddnes od 22:00 do pondelka 14. októbra 4:00 budú pracovať na osadení prefabrikovaných nosníkov v križovatke diaľnic D2 a D4 na dotknutej časti budovaného mosta. Vodiči nebudú môcť prechádzať z Maďarska do rakúskeho Kittsee, budú musieť použiť obchádzkovú trasu cez kruhový objazd Slnečnice.

Od piatka 25. októbra 22:00 do pondelka 28. októbra 4:00 budú vykonávať tie isté práce na inej časti budovaného mosta, uzavrú preto zjazd z diaľnice D2 v smere z mesta na Jarovce a výjazd z Jaroviec na diaľnicu D2 v smere na Budapešť. Obchádzková trasa bude viesť v prvom prípade cez Petržalku a v tom druhom cez Rusovce.

Od štvrtka 31. októbra 22:00 do pondelka 4. novembra 4:00 sa pustia do tretej časti budovaného mosta a vodiči neprejdú z Maďarska priamo po diaľnici D2, budú musieť zísť na Jarovce a potom smerom na Petržalku.

Od piatka 8. novembra 22:00 do pondelka 11. novembra 4:00 budú pracovať na vkladaní prefabrikovaných nosníkov budúceho mosta D4 nad cestou tretej triedy 1020 (pri strelnici, pozn. SITA). Uzavrú preto cestu na Petržalku, vodiči ju budú musieť obchádzať cez Rusovce a cez diaľnicu D2.

V sobotu a nedeľu 12. a 13. októbra plánujú čiastočne uzavrieť ulicu Pri Mlyne v bratislavskej mestskej časti Vajnory. Ide o 220 metrov dlhý úsek v pravom jazdnom pruhu smerom do centra Vajnôr. Dôvodom uzávierky je rekonštrukcia havarijného stavu vozovky, uviedlo konzorcium D4R7 na svojej webovej stránke. Cez deň budú dopravu riadiť na to určení pracovníci a v noci bude fungovať svetelná signalizácia. V noci zo soboty 12. októbra na nedeľu 13. októbra od polnoci do 4:00 úplne uzavrú zjazd vetvy v smere z diaľnice D1 Petržalka - Ružinov. Budú tu rekonštruovať mostný objekt mimoúrovňovej križovatky Prievoz. Obchádzka povedie po miestnych komunikáciách.