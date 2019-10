Michal David na tú premiéru nezabudne: Zistíte, čo mu Gott († 80) pošepkal, budete sa smiať

Odišla legenda! Úmrtie Karla Gotta, ktorý odišiel do hudobného neba v utorok 1.októbra pred polnocou, je pre hudobnú scénu veľkou stratou. Autor legendárnych hitov Michal David, ktorý bol nielen jeho dlhoročným spolupracovníkom, no aj veľmi blízkym priateľom, si na legendárneho Karla Gotta spomína ako na nielen veľmi pracovitého a precízneho, no aj na veľmi spoločenského človeka. S láskou si zaspomínal aj na úsmevnú príhodu, ktorú s maestrom zažil!