Kedy postúpia Slováci na EURO a kedy nie? Môže nám stačiť aj bod

Postup si remízou s Walesom (1:1) skomplikovali, ale na druhej strane im k účasti na majstrovstvách Európy 2020 môže v istom prípade stačiť aj bod!

Zverencov trénera Pavla Hapala čakajú v kvalifikačnej E skupine ešte dva zápasy. 16. novembra nastúpia v Rijeke proti Chorvátsku a o tri dni zakončia boj o EURO domácim stretnutím s Azerbajdžanom. V tabuľke tak hrajú ešte o 6 bodov.

Fotogaléria 20 fotiek v galérii

Ak by Slováci oba zápasy vyhrali, postúpili by na šampionát aj keby Wales získal všetkých 9 bodov. V takom prípade by na ME išli z E skupiny naši a Wales. Tento scenár pri kvalite Chorvátska je však najmenej pravdepodobný.

Istý postup nemajú teda ani vicemajstri sveta z Chorvátska. Tí by ale museli prehrať s Walesom a a potom aj so Slovákmi. No a čakať na výsledky Maďarov a Walesu. O postup hrá stále aj Maďarsko.

Slovákom by na postup stačil za istých okolností aj bod. To by ale Maďarsko muselo vo zvyšných dvoch zápasoch získať maximálne 2 body a Wales 3 body.

Rozhodovať sa tak zrejme bude až do poslednej chvíľky - 19. novembra. Slováci hostia Azerbajdžan a Maďarsko privíta doma Wales. Črtá sa scenár, že pred týmto zápasom by sa o druhom postupujúcom rozhodovalo medzi trojicou Slovensko, Maďarsko, Wales. V prípade rovnosti bodov s Walesom máme horšiu bilanciu vzájomných zápasov (v marci sme v Cardiffe prehrali 0:1), naopak lepšiu bilanciu vzájomných zápasov máme s Maďarskom.

Tabuľka E-skupiny:

1. Chorvátsko 6 4 1 1 13:5 13 2. Slovensko 6 3 1 2 10:8 10 3. Maďarsko 6 3 0 3 7:9 9 4. Wales 5 2 1 2 5:5 7 5. Azerbajdžan 5 0 1 4 5:13 1

Zvyšné zápasy E-skupiny:



13. októbra: Maďarsko – Azerbajdžan, Wales – Chorvátsko

16. novembra: Chorvátsko – Slovensko. Azerbajdžan – Wales

19. novembra: Slovensko – Azerbajdžan, Wales - Maďarsko

V prípade rovnosti bodov rozhodujú tieto faktory:

1. vyšší počet bodov vo vzájomných zápasov,

2. skóre zo vzájomných zápasov,

3. vyšší počet gólov zo vzájomných zápasov,

4. vyšší počet gólov vonku zo vzájomných zápasov,

5. skóre zo všetkých zápasov v skupine,

6. vyšší počet gólov zo všetkých zápasov v skupine,

7. vyšší počet gólov vonku zo všetkých zápasov v skupine,

8. vyšší počet výhier zo všetkých zápasov v skupine,

9. vyšší počet výhier vonku zo všetkých zápasov v skupine,

10. rebríček fair-play (čo najmenej žltých a červených kariet),

11. pozícia v rebríčku Ligy národov.